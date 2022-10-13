‘Sansür yasası’ görüşmelerinde konuşan AKP’li vekil: Yasayı ABD büyükelçiliği başmüşaviriyle görüştük

Meclis Genel Kurulu’nda ‘sansür yasası’ görüşmelerinde söz alan AKP’li Ahmet Özdemir, yasa için ‘Amerikalı ilgililerle’ görüştüklerini söyledi: “Amerikan büyükelçiliği başmüşaviri, Uluslararası Politikalar Şefi…”

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Gazetecilerin ve muhalefetin eleştirdiği ‘sansür yasası’ görüşmelerinde söz alan ve yasayı savunan AKP’li Özdemir, “Biz, Meclis kapanmadan önceki dönemde bu konuya ilgi duyan Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve özellikle 29’uncu maddeyi konuştuk” dedi.

Özdemir konuşmasının devamında konuşmaları kimlerle yaptıklarını aktarırken “Amerikan Büyükelçiliği başmüşaviri, Uluslararası Politikalar Şefi” diyerek adresleri işaret etti.

Özdemir’in bu sözleri üzerine CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, “İcazet mi aldınız?” diye sordu.

Bu sırada araya giren AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal da görüşmeleri doğrulayarak “Onların talebiyle konuştuk” dedi.

Ardından açıklamalarına izahat getirmeye çalışan Özdemir, “Biz dünyada şu anda çok kullanılmayan, mevzuatı çok olmayan ama bütün insanların imkânlarından faydalandığı bir alana ilişkin düzenleme yapıyoruz” dedi.

Teklifin 40’ıncı maddesinin kabul edilmesinden sonra kürsüye gelen Ünal bir kez daha teklifin ABD’lilerle konuşulduğu tartışmalarına açıklık getirmeye çalıştı: “ABD’den icazet aldınız mı demek vicdansızlık.”

Özdemir’in yasa sürecinde ABD’li yetkililerle görüşüldüğüne dair açıklamaları Meclis tutanaklarında şöyle yer aldı:

AHMET ÖZDEMİR (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Normalde önergemiz üzerine söz almayacaktık ama bazı şeylerin kayıtlara geçmesini istiyoruz, belki tarihe not düşmek, belki kayıtlara geçmesi gerekli olabilir çünkü hem Avrupa Birliğinin bakış açısı hem Venedik Komisyonunun çalışmalarıyla ilgili burada konuşuldu ama şunun bilinmesini istiyorum: Biz, Meclis kapanmadan önceki dönemde bu konuya ilgi duyan Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve özellikle 29’uncu maddeyi konuştuk. Amerikan Büyükelçiliği Başmüşaviri, Uluslararası Politikalar Şefi…

ERKAN AYDIN (Bursa) – İcazet mi aldınız?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Yani onların talebiyle konuştuk.

ERKAN AYDIN (Bursa) – İcazet mi aldınız, ne yaptınız?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Onların görüşme talebiyle…

MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (Erzurum) – Eyvah, eyvah! Amerikalılarla mı konuştunuz siz!

AHMET ÖZDEMİR (Devamla) – Onlar bizden bu yasayı…

ERKAN AYDIN (Bursa) – Ya, icazet aldınız.

MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (Erzurum) – Ne yaptınız ya böyle.

AHMET ÖZDEMİR (Devamla) – Onlar bizimle bu yasayı görüşmek istediler.

ERKAN AYDIN (Bursa) – Her şeyi Amerika’ya sorun siz de ya!

MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (Erzurum) – Eyvah, eyvah!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Venedik Komisyonu da geldi konuştu.

ERKAN AYDIN (Bursa) – Neyse tamam hadi, alabildiniz mi icazet onu söyle.

AHMET ÖZDEMİR (Devamla) – Sebebini de söyleyelim. Belki bu konuyu merak edenler vardır. Biz dünyada şu anda çok kullanılmayan, mevzuatı çok olmayan ama bütün insanların imkânlarından faydalandığı bir alana ilişkin düzenleme yapıyoruz. Bu yaptığımız düzenleme…

ERKAN AYDIN (Bursa) – Ne dedi Amerikalılar onu söyle, Amerikalılar ne dedi?

AHMET ÖZDEMİR (Devamla) – Az sabrederseniz söyleyeceğim. Bu yaptığımız düzenleme birçok ülkeye örnek olacak. Dolayısıyla bunu merak ettikleri için bizimle görüşmek istediler. Biz de bu yasanın içeriğini, özellikle 29’uncu maddeyi Amerikalılara anlattık. Sonunda şunu söylediler, konuşmalar kayıt altında, evraklara bakabilirsiniz: “Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor” dediler, toplantıyı öyle bitirdik.

ERKAN AYDIN (Bursa) – Sayın Başkan, şunu bir muhalefete anlatsaydınız ortak geçerdi, Amerikalılara anlatıyorsunuz ya.

AHMET ÖZDEMİR (Devamla) – Daha sonra Venedik Komisyonuyla toplantı yaptık. O bugün burada zikredilen o raporların içeriğinde benim de görüşlerim var. Biz onlarla bu toplantıyı birlikte yürüttük, rapor yazıcıları burada, isimlerini aldım. Bir tek endişe dile getirdiler, raporda da onu yazmışlar: “Şu anda böyle bir yasa yapılmasının acelesi yoktu.” diye. Ama bir şey söyleyeyim size Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 10’uncu maddesiyle ilgili bir paragraf var komisyon raporunda.

YÜKSEL MANSUR KILINÇ (İstanbul) – Zaten siz de öyle düşünüp ertelemiştiniz de kim yeniden gündeme getirdi?

AHMET ÖZDEMİR (Devamla) – Avrupa insan Hakları Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesinin (2)’nci fıkrası ile bizim düzenlememizdeki 29’uncu maddenin metinlerini karşılaştırmanızı istiyorum. Bakın Venedik Komisyonu Raporu’nda orayla ilgili nasıl bir atıf yapmış. “Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu fikir sahibi olma, kamu mercilerinin müdahalesi olmadan ve sınırlandırmadan bağımsız olarak bilgi ve fikir alıp verme özgürlüğünü de kapsar. Bu özgürlüklerin kullanılması bazı görev ve sorumluluklarla birlikte geldiğinde kanunda öngörülen demokratik toplum, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün, kamu güvenliğinin çıkarları bakımından nizamsızlık ve suçun önlenmesi, sağlık ve ahlakın korunması, başkalarının itibar ve haklarının korunması gibi önlemler yasayla alınabilir” diye Venedik Komisyonu kendi raporunda bunu gündeme almış.