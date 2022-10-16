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Yaramazlara biraz batar!

Ankara mitingini iptal etmişlerdi: Eczacılar 60 bin kumanyayı Bartın’a gönderdi

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Bartın’da 41 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciası üzerine bugün yapmayı planladıkları ‘Büyük Eczacı Mitingi’ni iptal ederken, hazırlanan 60 bin kumanyayı Bartın’a gönderdi.

Fotoğraf: TEB

Bartın’da TTK Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’de grizu patlaması meydana geldi. Patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetti. 


Facianın ardından TEB, eczacıların sorunlarını anlatmak için düzenlemeyi planladıkları ‘Büyük Eczacı Mitingi’ni iptal etti.

TEB’in Twitter hesabından, miting için hazırlanan 60 bin kumanyanın Bartın’a gönderilmesi amacıyla Kızılay ve Ankara Valiliği’ne teslim edildiği aktarıldı:

“Büyük Eczacı Mitingimiz için hazırladığımız 60.000 kumanya, maden ocağı patlamasının gerçekleştiği Bartın ilimizdeki yetkililere ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı’na ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ankara Valiliği’ne teslim edilmiştir. Bir daha böyle acıların yaşanmaması dileğiyle bir kez daha Bartın’a ve tüm milletimize geçmiş olsun.”

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