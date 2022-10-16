Bartın’da patlama meydana gelen madende kömür üretimine ara verildi

Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde grizu patlaması meydana gelmişti. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, madende kömür üretimine ara verildiğini açıkladı.

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AA’nın aktardığına göre, Bakan Dönmez, Amasra’da patlama meydana gelen maden ocağında işlemler bitinceye kadar kömür üretimine ara verildiğini bildirdi. AA, açıklamayla ilgili detay vermedi.

Bartın’da TTK Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’de grizu patlaması meydana gelmişti. Patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetti. Bartın başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma yürütüyor.