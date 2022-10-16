Bozdağ’dan yaralı işçiye: Ermenek ve Soma’da da yaşanmıştı, epey tedbir alındı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, grizu patlamasının meydana geldiği Bartın’a gitti. Yaralı bir işçiyi ziyaret eden Bozdağ, “Geçmişte Soma’da, Ermenek’te, Zonguldak’ta da yaşanmıştı. O zaman iş güvenliği kanunlarını değiştirdik. Epey tedbir alındı” dedi.

Fotoğraf: AA

Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’de grizu patlaması meydana geldi. Patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetti.

Bakan Bozdağ, Bartın’a giden hükümet üyeleri arasında.

Bozdağ, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu, patlamadan yaralı olarak kurtulan işçileri ziyaret etti.

Bozdağ’a yaşananları anlatan yaralı bir işçi, gözyaşlarını tutamadı. AA’nın aktardığına göre, işçiyi teskin etmek isteyen Bozdağ “İnşallah bundan sonra kazalar olmaması için tedbirler daha da geliştirilecek. Geçmişte Soma’da, Ermenek’te, Zonguldak’ta da yaşanmıştı. O zaman iş güvenliği kanunlarını değiştirdik. Epey tedbir alındı” dedi.

Bozdağ, gazetecilere de şunları söyledi: “Tabii bu kazaların olmaması en büyük dileğimizdir. Hükümetlerimiz bugüne kadar bu kazaların olmaması için ciddi tedbirler aldı, enerji bakanlığımız ve diğer yetkililer. Bu tedbirler bundan sonra da geliştirilerek uygulamaya devam edilecektir. Kazanın olduğu andan itibaren cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Enerji bakanımız Fatih bey başta olmak üzere İçişleri bakanımız, çalışma bakanımız sürekli olay yerinde oldular. Kazanın arkasından içeride olan işçilerimizi kurtarmak, onlara ulaşmak ve onları ailelerine kavuşturmak için uğraştılar.”

Bozdağ ayrıca, olayın tüm yönleriyle soruşturulup aydınlatılacağını belirtti. Davaya müdahil olan avukatlarsa delillerin karartılabileceğine yönelik şüphe taşıyor.