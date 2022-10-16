Bakan Koca: Altı yaralı madenciden beşinin durumu ağır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın Amasra’daki maden faciasında yaralanan işçilerin sağlık durumuna ilişkin verdiği bilgide “Bugün ziyaret ettiğimiz altı yaralıdan beşinin durumu ağır, birinin durumu orta” dedi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’de grizu patlaması meydana gelmiş ve Patlamada 41 işçi hayatını kaybetmişti.
Fahrettin Koca, yaralılara ilişkin bilgi verdi. Koca’nın Twitter hesabındaki açıklaması şöyle: “Yaralıların son durumu: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5’inin durumu ağır, 1’inin durumu orta. Bartın’da tedavi gören 5 yaralıdan 4’ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var.”