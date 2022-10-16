Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca: Altı yaralı madenciden beşinin durumu ağır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın Amasra’daki maden faciasında yaralanan işçilerin sağlık durumuna ilişkin verdiği bilgide “Bugün ziyaret ettiğimiz altı yaralıdan beşinin durumu ağır, birinin durumu orta” dedi.

Fotoğraf: ANKA

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’de grizu patlaması meydana gelmiş ve Patlamada 41 işçi hayatını kaybetmişti. 


Fahrettin Koca, yaralılara ilişkin bilgi verdi. Koca’nın Twitter hesabındaki açıklaması şöyle: “Yaralıların son durumu: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5’inin durumu ağır, 1’inin durumu orta. Bartın’da tedavi gören 5 yaralıdan 4’ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var.”

Babacan: Denetleme mekanizmaları olmayınca kazaların tekrarı önlenemiyor

Soma davasının tutuklu avukatı Can Atalay: Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur

Demirtaş’tan ‘maden şehitleri’ çıkışı: Kimse laf kalabalığı yapmasın, bu cinayet

Patlamadan kurtulan maden işçisi: Su torbaları ateşi suya çevirdi

Bakan Koca: İstanbul’da tedavi gören madencilerden beşinin durumu ciddi

Yine ‘kader’e bağladı: Erdoğan’a göre Bartın’daki maden ‘en ileri imkanlara sahip’

CHP’li Gökçen’den partisine ‘maden şehitleri’ tepkisi: Bu bir cinayettir ve hesabını soracağız

Bartın’daki maden patlaması hakkında paylaşım yapan 12 kişiye soruşturma

Soma davasının avukatı ve Halkevleri heyeti Bartın’a sokulmadı

Bartın’da maden patlaması: Sayıştay uyardı, TTK’nın açıklamaları çelişti

Bartın’da maden ocağında grizu patlaması: Can kaybı 41’e yükseldi

SON HABERLER