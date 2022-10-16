‘Masrafları Pentagon karşılasın’ diyen Musk karar değiştirdi: Ukrayna’ya ücretsiz Starlink hizmeti vermeye devam edeceğiz

Merkezi ABD’deki, uzay teknolojisi ve taşımacılığı alanlarında hizmet veren SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Ukrayna’daki internet erişimini sağlayan terminal ve hizmetlerin masraflarını bundan böyle karşılayamayacaklarını açıkladıktan bir gün sonra geri adım attı.

Starlink uydu merkezli iletişim hizmetinin ücretsiz devam edeceğini duyurdu.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan işgaline karşı Ukrayna’nın direnişine yardımcı olmak için on binlerce Starlink terminali sağlayan SpaceX, geçen ay ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) masrafları sağlamasını talep etmişti. Musk da cuma günü attığı tweette açıkça finanse edemeyeceklerini duyurmuştu: “SpaceX geçmiş harcamaları telafi etmek istemiyor, aynı zamanda mevcut sistemi süresiz olarak finanse edemiyor.”

Musk, bu paylaşımdan bir gün sonra, dün akşam aksi yönde bir paylaşım yaptı: ”Starlink para kaybetmesine rağmen biz Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz.”

Starlink, Ukrayna ordusu ve halkının internet üzerinden iletişim sağlaması için hayati önem taşıyor.