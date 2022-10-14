SpaceX, Ukrayna’nın internet faturasını Pentagon’un ödemesini istiyor

Merkezi ABD’deki, uzay teknolojisi ve taşımacılığı alanlarında hizmet veren SpaceX, Ukrayna’daki internet erişimini sağlayan terminaller ve hizmetler için faturayı Pentagon’un ödemesini istiyor.

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CNN’in haberine göre, Ukrayna’nın Rusya’nın işgaline karşı direnişine yardımcı olmak için on binlerce Starlink terminali sağlayan SpaceX, ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) hizmet için gelecekte finansman sağlayamayacağını söyledi.

Şirketin satış direktörü, SpaceX’in Ukrayna’ya daha fazla terminal bağışlama veya mevcut terminalleri belirsiz bir süre için finanse edemeyeceğini yazdı.

Putin yönetiminin işgalin bir parçası olarak Ukrayna’nın iletişim altyapısını hedef almasının ardından Starlink’in uydu tabanlı internet bağlantısı, Ukrayna hükümeti ve birliklerinin yanı sıra ülkedeki siviller ve STK’ların çevrimiçi olmaları ve iletişim kurmaları için etkili bir yol sağlıyor.

SpaceX CEO’su Elon Musk, 9 Ekim’de Ukrayna’da yaklaşık 25 bin Starlink terminali olduğunu açıkladı.

There are ~25k terminals in Ukraine, but each terminal can be used to provide an Internet uplink to a cell phone tower, so potentially several thousand people can be served by a single terminal — Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2022

SpaceX eylül ayında, Pentagon’dan Ukrayna tarafından talep edilen ek Starlink terminalleri için ödeme yapmasını ve devam eden hizmet maliyetlerini ödemesini istedi.

Bunların yıl sonuna kadar 124 milyon dolar (2 milyar 300 milyon TL) ve 12 ay boyunca neredeyse 380 milyon dolar (7 milyar TL) olabileceği tahmin ediliyor. Musk daha önce operasyonun SpaceX’e 80 milyon dolara (1,5 milyar TL) mal olduğunu söylemişti.

Musk Twitter’da, “SpaceX geçmiş harcamaları telafi etmek istemiyor, aynı zamanda mevcut sistemi süresiz olarak finanse edemiyor ve hanelerden 100 kata kadar daha fazla veri kullanımına sahip birkaç bin terminal daha gönderiyor” ifadelerini kullandı.

SpaceX is not asking to recoup past expenses, but also cannot fund the existing system indefinitely *and* send several thousand more terminals that have data usage up to 100X greater than typical households. This is unreasonable. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

CNN’in raporuna göre terminallerin masraflarının yaklaşık yüzde 85’ini Amerikan, Polonya ve İngiliz hükümetlerinin yanı sıra STK’lar karşılıyor. Polonya’nın yaklaşık 9 bin terminal için ödeme yaptığı ve ABD’nin 1700 terminal sağladığı bildirildi. SpaceX’in Starlink internet bağlantısı faturasının yaklaşık yüzde 70’ini ödediği bildiriliyor.