Geri sayım başladı: SpaceX’ten dört astronot uzaya gidiyor

NASA’nın ABD Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden 5 Ekim 19.00 TSİ’de kalkacak SpaceX’in Dragon Endurance uzay aracıyla dört astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatılıyor.

Fotoğraf: Joe Skipper (Reuters)

Mürettebat, NASA astronotları Nicole Mann ve Josh Cassada, Roscosmos’tan Rus kozmonot Anna Kikina ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Koichi Wakata’dan oluşuyor. Uzaya çıkan ilk Amerikan yerlisi kadın olarak tarihe geçecek NASA astronotu Nicole Mann, aynı zamanda Dragon mürettebat kapsülünün ilk kadın kaptanı olacak.

Hedefleri yaklaşık altı ay boyunca kalacakları Uluslararası Uzay İstasyonu olan astronotlar, uzayda insan organlarının basılması ve yakıt sistemlerinin Ay’da nasıl çalışabileceği üzerine çalışmalar da dahil olmak üzere çeşitli araştırmalar yapacak.

Ekibin uzay istasyonuna 6 Ekim Perşembe günü saat 23.57 TSİ’de yanaşması bekleniyor.

Ian Kasırgası’nın geçen hafta Florida’dan geçmesi nedeniyle birkaç gün ertelenen fırlatmanın, bugün saat 19.00 TSİ’de gerçekleşmesi planlanıyor.

Fırlatmayı NASA’nın canlı yayınından izlemek mümkün.