SpaceX mürettabatı uzay istasyonunda: Altı ay sürecek görev başladı

Bir kozmonot ve üç astronottan oluşan SpaceX mürettebatı yaklaşık 36 saat süren yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’na başarıyla ulaştı.

Dragon’un uzay istasyonuna yaklaşması. Görsel: Nasa TV

Dragon’un başarılı geçen yolculuğunun arkasında, SpaceX, Texas Houston’daki NASA ve Uluslararası Uzay İstasyonu var.

SpaceX’in ürettiği ‘Crew Dragon’ uzay mekiği tarihte ilklerin yaşandığı yolculuğuna Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan Anna Kikina, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) bağlı astronotlar Nicole Mann ve Josh Cassada ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı’na (JAXA) bağlı astronot Koichi Wakata’yı Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) taşıdı.

İlklerin yaşandığı bir yolculuk

Kıdemli Japon astronot dışındaki 3 kişilik mürettebat ilk kez uzaya fırlatıldı. İlk kez bir kozmonot (Rusya tarafından yetiştirilen astronot) SpaceX ile yolculuk etti. Uzaya çıkan ilk Amerikan yerlisi kadın olarak tarihe geçen NASA astronotu Nicole Mann, aynı zamanda Dragon mürettebat kapsülünün ilk kadın kaptanı oldu.

Dragon uzay mekiği (solda), Uluslararası Uzay İstasyonu (sağda) Görsel: Nasa TV

Saatte 17 bin km hızla yolculuk eden Dragon uzay mekiğini uzay istasyonuna yaklaşırken hızını azaltarak istasyonla senkronize hale geldi ve iki saatten fazla süren başarılı bir bağlantı operasyonu gerçekleştirdi.

Nasa yetkilileri yolculuğun ve bağlantının sorunsuz geçmesi için her adımın dikkatle kontrol edildiğini belirtiyor.

İnsan organları ve yakıt sistemleri üzerine araştırmalar yapılacak

Yaklaşık altı ay boyunca kalacakları Uluslararası Uzay İstasyonu varan astronotlar, uzayda insan organlarının basılması ve yakıt sistemlerinin Ay’da nasıl çalışabileceği üzerine çalışmalar da dahil olmak üzere çeşitli araştırmalar yapacak.

Crew-5 ISS’e vardıktan sonra çekilen hatıra fotoğrafı. Görsel: Nasa TV

Yer çekiminin kısıtlı olduğu istasyonda kozmonot ve astronotların vücut sıvı dengeleri kolaylıkla bozulabiliyor. Bunu önlemek için özel geliştirilmiş bir uzay giysisi sayesinde kendilerini yerçekimli ortamda gibi hissetmeleri mümkün oluyor.

Bir futbol sahası büyüklüğündeki ISS, Kanada, Japonya ve 11 Avrupa ülkesini içeren ABD-Rus liderliğindeki bir ortaklık tarafından 2000 yılından beri kullanımda.

Crew Dragon’un fırlatma videosuna buradan ulaşabilirsiniz.