Bahçeli’ye göre Kılıçdaroğlu ’emperyalizmin maşası’: Büyümemizden rahatsızlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve millet ittifakının ’emperyalizmin maşası’ olduğunu savundu.

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Bahçeli, partisinin Konya’daki ‘2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net’ mitinginde konuştu. Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Vakit, an ve an yaklaşmakta çember daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir! Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

* Zillet ittifakı, baştan ayağı yanlıştadır ve bu ittifak Türkiye’nin önüne koyulmuş takoz partileridir. Bunların geçim kapıları yalandır dedikodudur iftiradır. Türkiye’nin önünü kesmek istiyorlar, büyümesinden rahatsızlık duyuyorlar.

* Haçlıların bugünkü uzantıları Kılıçdaroğlu ve diğer zillet ortaklarıyla aynı yolun yolcusu, aynı senaryonun figüranlarıdır. Ecdatlarımızın emanetlerini yağma peşinde koşan ehli salim zihniyet, Kılıçdaroğlu’nu kafese sokmuş, ele geçirmiş, boyunduruk altına almış. Atatürk’ün kurduğu parti teslim alınmış, rehin edilmiştir.

* Kılıçdaroğlu, ABD’ye gitti, Newyork’ta sokağa düştü, gizli ve gizemli toplantılar yaptı, Pensilvanya istikametini takip ederek sekiz saatlik bir süre içinde de ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti şaibelidir, A’dan Z’ye şüphelidir. Hangi sözleri aldığı, hangi sözleri verdiği, Cumhurbaşkanı adaylığı için kimlerle dirsek teması içinde olduğu, izin ve icazet maksadıyla hangi kapıları aşındırdığı az çok malumumuzdur. Bu Kılıçdaroğlu zalimlerin içimize sızdırdığı Truva atıdır. Bu Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer partileri emperyalizmin maşasıdır. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi gayri milli, gayri ahlaki, gayri meşru bir savrulmanın tam göbeğindedir.