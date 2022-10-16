Sanatçı Erkal ve Ergün’den Erdoğan’a tepki: Tedbirsizliği ‘kader’ diye yutturamazsınız

Sanatçı Genco Erkal ve Halil Ergün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Amasra’daki maden faciasını ‘kader’e bağlamasına tepki gösterdi.

Bartın’da TTK Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’de grizu patlaması meydana geldi. 41 işçiye mezar olan maden ocağı için Erdoğan, “Türkiye’deki en ileri imkanlara sahip” dedi. Erdoğan grizu patlamasını yine ‘kader’e bağladı.

Tedbirsizliği hiçe sayan bu açıklama tepki çekti. Tiyatro sanatçısı Genco Erkal da ‘kader’ açıklamasına şu sözlerle tepki gösterdi: “Cahilliği, tedbirsizliği, insan hayatını hiçe saymayı, bilime uzak durmayı ‘kader’ diye yutturamazsınız. Cinayettir. Sorumlusunuz.”

Benzer bir tepki de tiyatro sanatçısı ve dizi oyuncusu Halil Ergün’den geldi. Tele1’de katıldığı ‘Başka Sohbetler‘ programında konuşan Ergün, şunları dedi: “Sabah çok kahroldum. ‘Bu yaşadıklarımız olağan mıdır’ sorusunu sormalıyız. Ve halkında ‘olağan’ değildir diyecek kültüre yaklaştırılmasına emek göstermeliyiz. Dünden beri kahroluyoruz, acı çekiyoruz. 41 kişi ölüyor. Kolay mı? Bizim sorunumuz bu. Değişmek ve değiştirmek diye bir şey vardır. Hayat, değişim ve gelişimle gelişti. Uygarlıklar böyle gelişti. ‘Olağandır. Bu böyledir. Madenciler ölür. Onun kaderi budur.’ Yok ya! Bütün mesele, ‘kaderci toplum’ dediğimiz toplum var ya, inançları kötü kullanan kültürün sonuçlarıdır bunlar. Ve olağan sayma alışkanlığı var. ‘Allah devletime zeval vermesin’, yok ya! Allah devlete zeval versin devlet yanlış yapıyorsa. Bunu geliştirmenin, bunu anlatmanın yoluna girmek lazım.”

Bartın’da maden ocağında grizu patlaması: Can kaybı 41’e yükseldi

Yine ‘kader’e bağladı: Erdoğan’a göre Bartın’daki maden ‘en ileri imkanlara sahip’