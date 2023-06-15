Akşam Postası / 15 Haziran 2023

İmamoğlu davası: Beylikdüzü belediyesine kamu zararı olup olmadığı sorulacak

İçişleri Bakanlığı’nın ihbarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü belediye başkanı olduğu sırada ‘ihaleye fesat karıştırdığı’ iddiasıyla açılan dava bugün başladı.

BİSAM’a göre açlık sınırı 10 bin lirayı geçti

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı 10 bin 72 TL’ye yükseldi.

Türkiye gazetesi yazarı duyurdu: Asgari ücret 11 bin lira

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin ‘şahin‘ yazarı Cem Küçük, asgari ücretin 11 bin 58 lira olacağına ilişkin bilgi aldığını söyledi.

AKP 19 yeni il için çalışmalara başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il önerisi için AKP harekete geçti.

Seçimlerde 60-65 bin Afgan oy kullanmış

Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Türkiye’de genel ve cumhurbaşkanı seçimlerinde 60-65 bin civarında Afganistan uyruklu kişinin oy kullandığını söyledi.

Olağanüstü artış var: Profesör, bakanı kızamıkla mücadele için göreve çağırdı

Kızamık, tarihi çok eskilere dayanan, milyonlarca çocuk ve yetişkinin hayatına, daha fazlasının sakat kalmasına yol açmış, bulaştırıcılığı yüksek (damlacık-solunum yoluyla) bir hastalık. 1980’lere kadar her yıl tahmini 2,6 milyon ölüme neden oluyordu.

Doktor ve eşine ‘rüşvet’ suçlamasıyla hapis cezası

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi’nde hasta yakınlarından rüşvet istendiği iddiasına ilişkin yargılanan Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura ‘irtikap’ suçundan beş yıl iki ay 15 gün, eşi Didem Bozbura ve çalışan Yasin Şimşek’se iki yıl yedi ay yedişer gün hapse çarptırıldı.

Kadıköy kaymakamlığı, LGBTİ+’lara ‘çay’ı yasakladı

İstanbul’da Kadıköy kaymakamlığı, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin çay etkinliğini yasakladı.

Şanlıurfa’da bir çocuk asılı halde ölü bulundu

Şanlıurfa’da kayıp olarak aranan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak bir ahırda asılı olarak ölü bulundu.

Cumhuriyet’te ‘çikolata kutusu’ krizi büyüyor

Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyeleri Turan Karakaş, Birol Başaran ve Barış Doster, ‘manipülatif haber için çikolata kutusunda para alma’ olayını ‘kapatmayı önerdikleri’ gerekçesiyle vakfın yönetim kurulu başkanı Alev Coşkun ve diğer üyeler Işık Kansu ve İrfan Hüseyin Yıldız’ı istifaya çağırdı.

Türk bankalarında Batının bıraktığı boşluğu BAE dolduruyor

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) bankalar, Türkiye’den ‘kaçan’ Batılı bankaların bıraktığı boşluktan yararlanarak Türkiye’deki bankalara giderek daha fazla borç veriyor.

Uzmanı açıkladı: Hangi vergilere zam bekleniyor?

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, yeni ekonomi yönetiminin politikalarına dikkat çekerek, hangi kalemlerde vergi artışı beklediklerini açıkladı.