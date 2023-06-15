Doktor ve eşine ‘rüşvet’ suçlamasıyla hapis cezası

İstanbul Üniversitesi (İTÜ) İstanbul Tıp Fakültesi’nde hasta yakınlarından rüşvet istendiği iddiasına ilişkin yargılanan Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura ‘irtikap’ suçundan beş yıl iki ay 15 gün, eşi Didem Bozbura ve çalışan Yasin Şimşek’se iki yıl yedi ay yedişer gün hapse çarptırıldı.

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İstanbul 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mazhar Alp Bozbura, Yasin Şimşek ve avukatları katıldı.

Mahkeme, sanık Mazhar Alp Bozbura’nın ‘zincirleme şekilde irtikap’ suçundan beş yıl iki ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, sanıklar Didem Bozbura ve Yasin Şimşek’i ‘zincirleme şekilde irtikaba yardım’ suçundan iki yıl yedi ay yedişer gün hapisle cezalandırırken, üç sanık hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını kaldırdı.

İddianameden

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Metin Keskin’in adı kullanılarak bir hastanın ameliyat edilmesi için para istendiği yönünde 7 Şubat 2020 tarihli şikayet üzerine soruşturmaya başlandığı anlatılıyordu.

Polis ekiplerince hasta yakını S.S.’nin 3 bin 500 lirayı, sanık Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura’nın odasında diğer sanık Yasin Şimşek’e verirken suç üstü operasyon yapıldığı anlatılan iddianamede, Şimşek’in, Prof. Bozbura’nın eşi Didem Bozbura tarafından yönlendirildiğini ve kendisine komisyon verildiğini söylediği aktarılıyordu.

İddianamede, Prof. Bozbura için ‘icbar suretiyle irtikap suçuna teşebbüsten’ dört yıl üç aydan yedi yıl altı aya kadar hapis talep edilirken, Didem Bozbura ve Yasin Şimşek’in ise ‘icbar suretiyle irtikap suçuna teşebbüse yardım’ suçundan ikişer yıldan üç yıl dokuzar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Didem Bozbura, iddianamenin kabul edilmesinin ardından 27 Şubat 2020’de, sanıklar Prof. Bozbura ve yardımcısı Şimşek ise 11 Nisan 2020’deki duruşmada infaz düzenlemesi dikkate alınarak tahliye edilmişti.