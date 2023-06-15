Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘zehirlenme’ iddiaları

MEHMET BARAN KILIÇ

12 Haziran’da Boğaziçi Üniversitesi yemekhanesinde çıkanları yiyen çok sayıda öğrenci, zehirlenme şüphesiyle rahatsızlandı.

Kusma, bulantı, mide ağrısı, ishal gibi semptomlar gösteren öğrencilerden doktora gidenler de semptomların sebebinin gıda zehirlenmesi veya enfeksiyon olabileceğini söyledi.

Okul yemekhanesiyse eldeki veriler ışığında gıda zehirlenmesi vakası vardır denilemeyeceğini belirtti.

Olay nasıl ayyuka çıktı?

Yemekhaneden yemek yiyen öğrenciler, semptomları ortalama 12 saat sonra görmeye başladı. Yani öğlen yemek yiyen bir öğrenci geceye doğru söz konusu semptomları geçirdi. Öğlen yemeyip akşam yemek yiyen öğrenciler de daha sonra rahatsızlandı.

Ertesi gün, zehirlenenler Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin toplandığı sosyal medya mecralarında zehirlenen başka kimsenin olup olmadığını sordu. Bunun üzerine onlarca öğrenci zehirlendiğini ve yaşadığı tecrübeleri anlattı.

Birkaç öğrenci de doğrudan okul yönetimine başvurdu. Yönetimse birkaç kişinin zehirlenmesiyle işlem yapılamayacağını, tam sayının belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Zehirlenen öğrenci sayısı 120’yi geçti

Bunun üzerine öğrenci temsilciliği kurulu, yemekhane yemeklerinden sonra rahatsızlanan kaç kişinin olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

Öğrencilerle form paylaşan kurul, yaklaşık 16 saatlik çalışmanın sonunda 120’nin üzerinde öğrencinin yemeklerden sonra rahatsızlandığını tespit etti. Bazı öğrenciler de yemek yemeyip sadece su içmesine rağmen rahatsızlandığını dile getirdi.

Henüz formun ulaşmadığı veya ulaşsa da formu doldurmayan öğrenciler de var. Yani, sayının daha da artması muhtemel.

Bakteriyel enfeksiyon veya zehirlenme

Yemeklerden zehirlenen beş öğrenci, yaşadıklarını Diken’e anlattı.

Beş öğrenci de 12 Haziran’da okulun yemekhanesinden yemek yediğini ve sonrasında kusma, halsizlik, elde ve ayaklarda üşüme, ishal gibi benzer semptomları yaşadığını söyledi.

Şikayetlerin artmasından sonra doktora giden öğrenciler kendilerine semptomların sebebinin ‘bakteriyel enfeksiyon’ veya ‘gıda zehirlenmesi’ olabileceğinin söylendiğini aktardı.

Yemekhane görevlileriyle konuşan öğrencilerse “Gıdadan çok kullanılan sudan şüpheleniyoruz” yanıtını aldı.

‘Gıda zehirlenmesi vakası var diyemiyoruz’

Diken’in Boğaziçi Üniversitesi yemekhanesinden aldığı cevapsa şöyle:

*Şu an veri topluyoruz. Kim hangi yemeği yedi, ne zaman yedi gibi verileri topluyoruz. Doktora gidip tahlil yaptıran öğrencilerimiz sonuçlarını ek bir veri olarak bizimle paylaşıyorlar. Bu verilerin gıda zehirlenmesi sonuçlarına ait kesin kanıtlar olmadığı biliniyor.

*Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre rahatsızlananların çoğu tavuk yemeği yediğini dile getiriyor. Ama vegan yemek yiyip rahatsızlanan da var. Yemek yemeyip sadece su içip rahatsızlanan öğrenciler de var. Aynı gün yemekhanede aynı yemekleri yiyen herhangi bir idari veya akademik personelden konuyla ilgili herhangi bir şikayet alınmamış olması, öğrencilerin şikayetlerinin ortak kullandıkları başka yeme içme kaynaklarından da doğmuş olabileceği ihtimalini akla getiriyor.

*Bunun haricinde örneğin 4 Haziran’da yemek yedim ve zehirlendim diyen öğrenci de var. Fakat o tarihlerde bize ulaşmış başka bir şikayet olmadı. Şu ana kadarki veriler ışığında da bize gelen şikayetler doğrultusunda bir ‘gıda zehirlenmesi vakası’ var diyebilmemiz mümkün değil. Tahlil sonuçlardan gelecek neticeyi beklemek zorundayız.

*Eldeki gıda ve su numunelerini tahlil için gönderdik.

*İncelemelerimizi tarım ve orman bakanlığının gıda zehirlenmeleriyle ilgili mevzuatlarına uygun yürütüyoruz.

Yemekhane, şikayette bulunan öğrenci sayısını Diken’le paylaşmadı.

Daha önce de benzer vakalar vardı

Kayyım rektörler Naci İnci ve Melih Bulu döneminden önce de yemekhane yemeklerinden dolayı rahatsızlanan öğrenciler bulunuyordu. Ama bunlar tek tük örneklerdi. Bu kadar toplu bir rahatsızlanma uzun süredir ilk defa görülüyor.