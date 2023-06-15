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Yaramazlara biraz batar!

Saadet, DEVA ve Gelecek grup kurmakta anlaştı

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin grup kurma kararı aldığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

14 Mayıs’taki seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarmıştı.


Demokrat Parti ile birlikte CHP listelerinden seçime giren dört siyasi parti 38 milletvekiline ulaştığı için seçimin hemen ardından Meclis’te yeni bir grup kurmak için ikili, üçlü görüşmeler yürütülüyordu.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin grup kurma kararı aldığını duyurdu.

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