Valilik de 12 yaşındaki Abdulbaki’nin ölümüne ‘intihar’ dedi

Şanlıurfa Valiliği, bir ahırda asılı olarak ölü bulunan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak’ın intihar ettiğini açıkladı.

Görsel: MA

Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Dakak, 85 kilometre uzaklıktaki Beşat Mahallesi’nde bulunan Menzil tarikatının kurduğu Semerkand Vakfı’nın denetimindeki ‘medrese’ye gidiyordu.

Dakak, dün öğle saatlerinde ‘medrese’nin bitişiğinde ahır olarak kullanılan metruk yapıda asılı halde bulunmuştu.

Beşat Mahallesi muhtarı Ömer Kaya, Dakak’ın medreseye gitmek istemediğini, hatta iki defa eve kaçmasına rağmen geri getirildiğini söylemişti.

Konuya dair valilikten açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“İlimiz Eyyübiye ilçesi Beşat İncirli Mahallesi’nde A.D adında bir çocuğumuz kendisini asmak suretiyle intihar etmiştir. Olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması için Valiliğimiz tarafından idari soruşturma, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç hakkında adli işlemler, hassasiyetle yürütülmektedir. Çocuğumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”