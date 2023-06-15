Diken

Yaramazlara biraz batar!

Valilik de 12 yaşındaki Abdulbaki’nin ölümüne ‘intihar’ dedi

Şanlıurfa Valiliği, bir ahırda asılı olarak ölü bulunan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak’ın intihar ettiğini açıkladı.

Görsel: MA

Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Dakak, 85 kilometre uzaklıktaki Beşat Mahallesi’nde bulunan Menzil tarikatının kurduğu Semerkand Vakfı’nın denetimindeki ‘medrese’ye gidiyordu.


Dakak, dün öğle saatlerinde ‘medrese’nin bitişiğinde ahır olarak kullanılan metruk yapıda asılı halde bulunmuştu.

Beşat Mahallesi muhtarı Ömer Kaya, Dakak’ın medreseye gitmek istemediğini, hatta iki defa eve kaçmasına rağmen geri getirildiğini söylemişti.

Konuya dair valilikten açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“İlimiz Eyyübiye ilçesi Beşat İncirli Mahallesi’nde A.D adında bir çocuğumuz kendisini asmak suretiyle intihar etmiştir. Olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması için Valiliğimiz tarafından idari soruşturma, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç hakkında adli işlemler, hassasiyetle yürütülmektedir. Çocuğumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”

Şanlıurfa’da bir çocuk asılı halde ölü bulundu

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu ‘Adalet Yürüyüşü’nü andı: Kimse son olduğunu düşünmesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nü anarak, “Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!” dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran 2017’de yürüyüş başlatmıştı. Kılıçdaroğlu, yürüyüşün altıncı yıl dönümüne ilişkin mesajında şunları kaydetti: “Yürüyüşümüz ülkemizin tüm mazlumları ve adalet […]

Akşam Postası / 15 Haziran 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.