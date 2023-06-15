Diken

Yaramazlara biraz batar!

İddia: Yunanistan’da batan göçmen teknesinin ambarında 100 çocuk vardı

Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında göçmenleri taşıyan ve batan teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun bulunduğu iddia edildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Tekne, Mora Yarımadası’nda Navarin Kalesi açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle alabora olmuş ve en az 78 kişi hayatını kaybetmişti.


Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Facianın ardından Yunanistan’da 3 günlük ‘ulusal yas’ ilan edilmişti.

Save The Children isimli Sivil Toplum Kuruluşu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, batan teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun mahsur kalmış olabileceğine dair görgü tanıklarının ifadelerinin olduğunu belirtti.

AA’nın aktardığına göre Yunan medyasına yansıyan haberlerde de teknedekilerden bir hastanın, teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuk olduğunu söylediği aktarıldı.

Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı: En az 78 ölü

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu ‘Adalet Yürüyüşü’nü andı: Kimse son olduğunu düşünmesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nü anarak, “Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!” dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran 2017’de yürüyüş başlatmıştı. Kılıçdaroğlu, yürüyüşün altıncı yıl dönümüne ilişkin mesajında şunları kaydetti: “Yürüyüşümüz ülkemizin tüm mazlumları ve adalet […]