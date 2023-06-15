İddia: Yunanistan’da batan göçmen teknesinin ambarında 100 çocuk vardı

Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında göçmenleri taşıyan ve batan teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun bulunduğu iddia edildi.

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Tekne, Mora Yarımadası’nda Navarin Kalesi açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle alabora olmuş ve en az 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Facianın ardından Yunanistan’da 3 günlük ‘ulusal yas’ ilan edilmişti.

Save The Children isimli Sivil Toplum Kuruluşu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, batan teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun mahsur kalmış olabileceğine dair görgü tanıklarının ifadelerinin olduğunu belirtti.

AA’nın aktardığına göre Yunan medyasına yansıyan haberlerde de teknedekilerden bir hastanın, teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuk olduğunu söylediği aktarıldı.