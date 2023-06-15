Uzmanı açıkladı: Hangi vergilere zam bekleniyor?

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, yeni ekonomi yönetiminin politikalarına dikkat çekerek, hangi kalemlerde vergi artışı beklediklerini açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni ekonomi yönetiminin temel hedefinin mali disiplin ve fiyat istikrarının sağlanması olduğunu söylemişti.

Ekonomide bir yandan faiz artırımlarıyla fiyat istikrarı sağlanıp enflasyon kontrol altına alınmaya çalışılacak, diğer yandan bütçedeki açığı hafifletmek için mali disiplin uygulanacak.

Türkiye’nin bütçe açığı ocak-nisan döneminde 382,5 milyar liraya çıkarken, dört ayda yıl sonu için öngörülen bütçe açığının yüzde 58’ine ulaşıldı.

Mali disiplin söz konusu olduğunda vergi artışını kaçınılmaz olduğunu söyleyen Bingöl, DW Türkçe’den Pelin Ünker’e şöyle konuştu:

“Havuzun musluklarını sonuna kadar açıp, havuza yeni musluklar eklemişseniz, yani bol bol harcamışsanız, bunun telafisi için er ya da geç vergilerin artırılması kaçınılmazdır. Kısa dönemde borçlanma araçlarına başvurulsa da uzun dönemde sağlam finansman kaynağı olan vergiler gündeme gelecektir.”

Bu nedenle pek çok vatandaş için önümüzdeki birkaç yılın zorlu geçeceğini vurgulayan Bingöl, yeni vergiler ve vergi artışlarıyla sık karşılaşılacağını da ekledi.

Vergi artışları bekleniyor

Bingöl’e göre bu kapsamda önümüzdeki dönemde gündeme gelebilecek vergi tedbirleri şöyle:

*İletişim üzerinden alınan Özel İletişim Vergisi oranlarında artış.

*İçkiler üzerindeki ÖTV kalemlerinde vergi artışları.

*Taşıtlar üzerindeki ÖTV oranlarının artırılması.

*Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardaki harç tutarının önemli düzeyde artırılması.

*Pek çok harç kaleminde artış.

*Damga vergisi oran ve maktu tutarlarında artış.

*BSMV oran veya kapsamında bazı artışlar.

*Bir defaya mahsus Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi.

*Bir defaya mahsus Ek Gayrimenkul Vergisi.

*Ekonomik düzelme emareleriyle birlikte 1994’te 5 Nisan Paketi’nde yer alan türden ekonomik denge vergisi, net aktif vergisi ve benzeri vergilerin tek seferlik olarak hayata geçirilmesi.

*Trafik cezalarının daha yoğun uygulanması.

*Vergi denetimlerinin ve vergi incelemelerinin artırılması (özellikle matrah/vergi artırımı yapmayanlar için).

*Kurumlar vergisi oranının birkaç puan artırılması.