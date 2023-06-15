Fenerbahçe, Cumhuriyet’in ‘Jesus-Koç’ haberini yalanladı: İftira

Fenerbahçe, Cumhuriyet gazetesinde takımdan ayrılan teknik direktör Jorge Jesus’un kulüp başkanı Ali Koç’u eleştirdiğine dair yayınlanan haberi yalanladı.

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Deneyimli muhabir Hilmi Türkay imzalı haberde, Jesus’un Ali Koç’un vaatlerine inanmadığı ve “Bu yüzden kalmamın bir anlamı yoktu. Güvensem kalırdım. Ayrıldığım için üzgünüm” dediği yazıyordu.

Fenerbahçe’nin açıklamasında Jesus’un da bu haberi yalanladığı hatırlatılarak şunlar dendi:

“‘Haber’ yalan ve iftiralarla dolu bir haberdir. ‘Habere’ ilişkin eski teknik direktörümüz Jorge Jesus kendi resmi hesabından yaptığı açıklamada ‘İstanbul’dan ayrılırken hiçbir kimseye bu yönde bir beyanı olmadığını’ da ifade etmiştir. Hal böyle iken muhabir Hilmi Türkay tamamen hayal ürünü olan bu kurgusu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapmak zorundadır.

Hiçbir gazetecilik etiğine uymayan, kaynağı belli olmayan yalan ve iftiralarla dolu bu metnin Cumhuriyet gibi köklü bir yayın organına yakışmadığı da açıktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyet gazetesinden tekzip beklediğimizi belirtir, haber içeriğinin spor kamuoyunca dikkate alınmamasını rica ederiz.”