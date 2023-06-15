AKP 19 yeni il için çalışmalara başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il önerisi için AKP harekete geçti.

Alanya, Antalya. (Fotoğraf: AA)

Bahçeli, partisinin son grup toplantısında “Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür” demişti.

NTV’den Engin Yeşil’in haberine göre AKP 19 ilçenin il olması için çalışmalara başladı.

İl olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.

Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu kriterlere uyan yerler il olacak.

Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek Alanya (Antalya), Tarsus (Mersin), İnegöl (Bursa), Çorlu (Tekirdağ), Manavgat (Antalya), Ünye (Ordu), Edremit (Balıkesir), Fethiye (Muğla), Midyat (Mardin), Yüksekova (Hakkari) ve Erçiş (Van) gibi ilçeler bulunuyor.

Düzenleme seçimden sonra

Yeni il ve ilçeler için TBMM‘den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024’teki yerel seçimlerden önce yasalaşması beklenmiyor.

İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri ‘küstürmemek’ adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor.

1989’da Aksaray’la başlayan ilçelerin il yapılması 1999’a kadar devam etmiş ve 67 olan il sayısı 81’e çıkmıştı.



