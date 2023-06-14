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Yaramazlara biraz batar!

Meclis komisyonların başkanları belli oldu

Meclis’te ihtisas komisyonlarının başkanları seçimle belirlendi.

Fotoğraf: AA

TBMM Genel Kurulunda üyelerin isimlerinin okunmasının ardından komisyonlar, başkanlık divanını belirlemek üzere toplandı.


AA’nın haberine göre sonuçlar şöyle:

Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı: AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar.

İçişleri Komisyonu Başkanlığı: AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı: AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı: AKP Ankara Milletvekili Vedat Bilgin.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı: AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı: AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı: AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci.

Anayasa Komisyonu Başkanlığı: AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı: AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank.

Dışişleri Komisyonu Başkanlığı: AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay.

Dilekçe Komisyonu Başkanlığı: AKP Adana Milletvekili Sunay Karamık.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı: AKP Ordu Milletvekili Mahmut Özer.

Çevre Komisyonu Başkanlığı: AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığı: AKP Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu.

Adalet Komisyonu Başkanlığı: AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel.

AKP’nin meclis başkanlık divan üyeleri belirlendi

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Akşam Postası / 14 Haziran 2023

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