Meclis komisyonların başkanları belli oldu

Meclis’te ihtisas komisyonlarının başkanları seçimle belirlendi.
TBMM Genel Kurulunda üyelerin isimlerinin okunmasının ardından komisyonlar, başkanlık divanını belirlemek üzere toplandı.
AA’nın haberine göre sonuçlar şöyle:
Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı: AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar.
İçişleri Komisyonu Başkanlığı: AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu.
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı: AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu.
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı: AKP Ankara Milletvekili Vedat Bilgin.
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı: AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş.
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı: AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman.
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı: AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci.
Anayasa Komisyonu Başkanlığı: AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt.
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı: AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank.
Dışişleri Komisyonu Başkanlığı: AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay.
Dilekçe Komisyonu Başkanlığı: AKP Adana Milletvekili Sunay Karamık.
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı: AKP Ordu Milletvekili Mahmut Özer.
Çevre Komisyonu Başkanlığı: AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum.
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığı: AKP Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu.
Adalet Komisyonu Başkanlığı: AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel.