AKP’nin meclis başkanlık divan üyeleri belirlendi

AKP’nin meclis başkan vekili ve idare amirleri belirlendi.

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Hürriyet’in aktardığına göre AKP’nin meclis başkanvekili, eski adalet bakanı Bekir Bozdağ oldu. Partinin meclis idare amirleriyse İbrahim Eyüpoğlu, Alpay Özalan ve Hasan Turan oldu.

AKP’nin ayrıca komisyon başkanları da belirlendi.

Komisyon başkanları şöyle: