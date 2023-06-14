AKP’nin meclis başkanlık divan üyeleri belirlendi

AKP’nin meclis başkan vekili ve idare amirleri belirlendi.
Hürriyet’in aktardığına göre AKP’nin meclis başkanvekili, eski adalet bakanı Bekir Bozdağ oldu. Partinin meclis idare amirleriyse İbrahim Eyüpoğlu, Alpay Özalan ve Hasan Turan oldu.
AKP’nin ayrıca komisyon başkanları da belirlendi.
Komisyon başkanları şöyle:
- Adalet komisyonu: Cüneyt Yüksel
- Anayasa komisyonu: Yusuf Beyazıt
- Ulaştırma komisyonu: Adil Karaismailoğlu
- Çevre komisyonu: Murat Kurum
- Dışişleri komisyonu: Fuat Oktay
- Dilekçe komisyonu: Sunay Karanlık
- Dijital mecra komisyonu: Hüseyin Yayman
- Güvenlik istihbarat komisyonu: Veysel Tipioğlu
- İçişleri komisyonu: Süleyman Soylu
- İnsan hakları komisyonu: Derya Yanık
- Kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu: Çiğdem Erdoğan Atabek
- Kamu iktisadi teşebbüsleri komisyonu: Mustafa Savaş
- Milli eğitim komisyonu: Mahmut Özer
- Savunma komisyonu: Hulusi Akar
- Plan bütçe komisyonu: Mehmet Muş
- Sağlık, aile, çalışma komisyonu: Vedat Bilgin
- Sanayi komisyonu: Mustafa Varank