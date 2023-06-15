Türk bankalarında Batının bıraktığı boşluğu BAE dolduruyor

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) bankalar, Türkiye’den ‘kaçan’ Batılı bankaların bıraktığı boşluktan yararlanarak Türkiye’deki bankalara giderek daha fazla borç veriyor.

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ABD merkezli haber ajansı Bloomberg‘ün aktardığına göre ING Group, Deutsche Bank, Citigroup ve Standard Chartered gibi Batılı bankalar, ‘Türkiye ekonomi modeli’ nedeniyle Türk bankalarına borç verme konusunda daha temkinli hale geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz oranlarını merkeze alan ekonomi politikası, döviz rezervlerinin tükenmesine, enflasyonist baskılara ve yabancı sermayenin azalmasına neden oldu.

Bu bağlamda BAE bankaları, Batılıların bıraktığı kredi açığını doldurmak için adım atıyor ve Türkiye’yle ilgili daha fazla risk almaya istekli olduklarını gösteriyor.

Kredilerdeki pay dört kat arttı

Abu Dhabi Commercial Bank ve Emirates NBD Bank’ın Türkiye’deki bankaların aldığı sendikasyon kredisi oranlarındaki payları bir yılda yüzde 15’ten yüzde 61’e çıktı.

Ne olmuştu?

Türkiye, uzun süre 15 Temmuz darbesinin arkasında yer almakla suçladığı BAE yönetimiyle, ülkedeki ekonomik krizi aşmak için yeniden görüşmüştü. İki ülke daha sonra ticari ve ekonomik iş birliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzalamıştı. BAE yetkilileri TL’deki zayıf seyrin kendileri için fırsatlar yaratabileceğini söylemişti. Hatta BAE’nin Türkiye’de ‘yatırım atağına hazırlığı’ uluslararası ajanslara konu olmuştu.