Kurmayları: Ekrem İmamoğlu, İnce’nin yolunu seçmez

ALTAN SANCAR

Seçim yenilgisinin ardından tartışmaların çıktığı CHP’de, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu üçüncü defa görüştü. Diken’e bilgi veren İmamoğlu’na yakın isimler, görüşmenin ‘olumlu geçtiğini’ söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’a karşı kaybeden Kılıçdaroğlu’na partisi içinden ‘değişim’ çağrıları devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde adı en sık anılan isim olan İmamoğlu da çağrıların en önemli aktörü olarak öne çıkıyor. Seçimlerin ardından iki defa bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, dün bir kez daha görüştü.

Diken’e bilgi veren İmamoğlu’na yakın isimler, İBB başkanının Kılıçdaroğlu’na bir kez daha önerilerini aktardığını söyledi.

İmamoğlu’nun ‘AKP tespiti’

Buna göre İmamoğlu, İstanbul seçimleri nedeniyle duyduğu endişeleri Kılıçdaroğlu’na maddeler halinde aktardı. Seçmende ve tabanda ‘hayal kırıklıkları’ olduğu ve bunun giderilmesinin 2024’teki yerel seçim öncesinde ‘değişim’le mümkün olacağını vurguladı.

İmamoğlu, AKP’nin özellikle İstanbul özelinde ‘yeni bir oyun’ kurduğuna dair tespitlerini de Kılıçdaroğlu’yle paylaştı. İttifak konusuyla birlikte farklı seçmen gruplarının etkilenmesi için iktidar kanadının hareketlerine dair tespitler de masaya yatırıldı.

‘Olası yanlış karar’

İmamoğlu’na yakın kaynaklar, İBB başkanının ‘herhangi bir makam dillendirmediğini, formüller üzerinde çalışılmasının ve bunun için gerekli ortamın yaratılmasının önemini vurguladığını’ aktardı.

Öte yandan siyasi yasak konusundaki endişelerin de ele alındığı, İmamoğlu’nun olasılıkların CHP’yi de ‘doğrudan etkileyeceğini’ vurguladığı öğrenildi. Kaynaklar “Olası yanlış bir karar siyasi yasakla birleşirse bunun siyasi faturası, seçim yenilgisi kadar ağır olur” dedi.

İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası vermişti. İstinaf mahkemesinde itiraz edilen kararda Yargıtay yolu da açık. Ceza onanırsa İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.

‘Kılıçdaroğlu, İBB başkanı olarak kalmasını istiyor’

İmamoğlu’nun önerilerini ve tespitlerini dinleyen Kılıçdaroğlu’nun da kendi cephesinden değerlendirdiği, tarafların ‘bir daha görüşmek üzere’ ayrıldığı öğrenildi.

Görüşme sonrası İmamoğlu cephesinde “Kılıçdaroğlu, belediye başkanlığını sürdürmesini istiyor” izleniminin ağır bastı. İmamoğlu’nunsa bu aşamada kararını vermediği, ama formüller üzerinden yeni görüşmeleri bekleyeceği belirtildi.

‘Ekrem başkan, İnce’nin yolunu seçmez’

Öte yandan İmamoğlu’nun bir konuda net olduğunu belirten kaynaklar, şunları dedi: “Ekrem İmamoğlu’nun imza toplamak gibi bir niyeti yok. Delege süreci devam ediyor, burada elbette çalışma olacaktır. Ancak kendisinin Sayın Muharrem İnce’nin yolunu tercih etmeyeceğinden hepimiz eminiz. Bir biçimde bir yol bulunacağına inanıyor, Ekrem başkan, İnce’nin yolunu seçmez. Partisinin içinde yol bulur, formüller çıkar ve uzlaşı olur. Zaten görüşme de olumlu geçmiş gibi görünüyor.”

CHP Genel Merkezi kaynaklarıysa Kılıçdaroğlu’nun görüşmenin içeriğine dair ayrıntıları yalnızca birkaç kurmayıyla paylaştığını söyledi. Kaynaklara göre Kılıçdaroğlu ‘herkesin mutlu olacağı bir formül’ bulmayı amaçlıyor ve bunun için görüşmelerin sürmesi bekleniyor.