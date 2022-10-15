Akşam Postası / 15 Ekim 2022

Erdoğan, ‘Kardeşim göz göre göre şehit oldu’ diyen madenci yakınına cevap vermedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bartın’daki maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden madencinin cenazesinde kendisine ‘kardeşinin göz göre göre öldüğünü’ söyleyen madenci yakınına cevap vermedi.

Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden 59 yaşındaki oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan hayatını kaybetti. Haberi, arkadaşı Hamdi Alkan Twitter’dan duyurdu.

İçki zamlarını duyuran Özgür Aybaş’a 253 bin lira para cezası

İçki ve sigaralara gelen zamları sosyal medya hesabından duyuran Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’a 253 bin 300 lira idari para cezası kesildi.

Elazığ’da bir kadın işkenceyle öldürüldü

Elazığ’da bir erkek, iddiaya göre arkadaşı olduğu kadını işkence edip öldürdükten sonra cansız bedenini çöp toplama merkezi yakınına attı.

AB ve Türkiye, Rusya yaptırımları için masaya oturacak

AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların Türkiye üzerinden delinme riski gerilime yol açıyor. Anlaşmazlık, ‘çalışma grubu’ kurularak aşılmaya çalışılacak. Sorun büyürse gümrük birliği anlaşması ve ticari ilişkiler zora girebilir.

CHP’li Ahmet Akın: BOTAŞ’ın borçlanma yükü 25 kat artırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, BOTAŞ’ın 2022’de 16,4 milyar lira olan borçlanma yükünün 2023’te 25 kattan fazla artırılarak 422,8 milyar liraya çıkarıldığını söyledi.

Her şey beş yıl önce başladı: #Metoo dünyayı nasıl değiştirdi

Bundan tam beş yıl önce ABD’li oyuncu Alyssa Milano’nun attığı tweet, nasıl bütün dünyayı bir kadın hareketine dönüştü? İlk #Metoo etiketli paylaşımdan bugüne neler değişti?

Slovakya, öldürülen iki LGBTİ+ için nöbette

Slovakya’da Çarşamba gecesi bir gay barın önünde öldürülen iki LGBTİ+’yı anmak için on binlerce kişi bir araya geldi. Saldırgan ölü bulundu.