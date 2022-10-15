CHP’li Ahmet Akın: BOTAŞ’ın borçlanma yükü 25 kat artırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, BOTAŞ’ın 2022’de 16,4 milyar lira olan borçlanma yükünün 2023’te 25 kattan fazla artırılarak 422,8 milyar liraya çıkarıldığını söyledi.

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Türk Lirası’ndaki değer kaybıyla birlikte, Türkiye’nin enerji faturası da artıyor. Temmuzda ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) için Deutsche Bank’tan 929 milyon dolar kredi aldığını yazmıştı. Bu anlaşma BOTAŞ’ın LNG ithalatı için aldığı ilk uluslararası kredi olmuştu.

Kış gelirken bilanço ağırlaşıyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararlarla BOTAŞ ve Elektrik üretim santrallarını işleten EÜAŞ’ın borçlanma gereğinin artırıldığını söyleyen Akın, “BOTAŞ’ın 2022’de 16 milyar 360 milyon olan borçlanma gerekliliği, 2023 programına göre 422 milyar 760 milyon 203 bin lira açıklandı. İktidarın halihazırda zarar eden kurumda yaratacağı tahribatın katlanacağı anlaşılıyor. 2022’de 3 milyar 413 milyon 549 bin olan EÜAŞ’ın borçlanma gerekliliği 2023’te 90 milyar 557 milyona çıkıyor. 2023’te 8 milyar yatırım yapması hedeflenen EÜAŞ’ın, bunun 11 katından fazla borçlanması öngörülüyor” dedi.

İki kurumun toplam borçlanma gereğinin 513,4 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Akın, Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’a şunları söyledi: “Tutar güncel kura göre 27,7 milyar doları buluyor. Türkiye’de mantık dışı hazine garantisi verilen sekiz farklı yap-işlet-devret projelerindeki garanti tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 16,7 milyar dolar. İktidar hem BOTAŞ hem EÜAŞ’ın bu olağanüstü borçlanma gerekliliğine neden gerek duyulduğunu derhal açıklamalı.”