Slovakya, öldürülen iki LGBTİ+ için nöbette

Slovakya’da Çarşamba gecesi bir gay barın önünde öldürülen iki LGBTİ+’yı anmak için on binlerce kişi bir araya geldi. Saldırgan ölü bulundu.

Fotoğraf: Marko Ere

BBC’nin haberine göre, ofisine gökkuşağı bayrağı çeken Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova’nun konuştuğu anmaya ölümlerin yasını tutan ve LGBTİ+ hakları konusunda harekete geçilmesini talep eden 20 binden fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Bir kadının da yaralandığı ve şu anda hastanede stabil durumda olduğu saldırı, Çarşamba akşamı Bratislava’daki Teplaren barının dışında gerçekleşti.

“Toplumumuzun sevdiklerinizi koruyamadığı için üzgünüm” diyen Caputova, “Buraya aitsiniz ve toplumumuz için değerlisiniz” ifadelerine yer verdi.

Slovak President, Zuzana Caputova, tells all LGBT+ people in Slovakia that they are worthy, important, cared for. #Bratislava right now. pic.twitter.com/R5CN6CyxVk — Sara Cincurova (@Sara_Cincurova) October 14, 2022

Başbakan Eduard Heger de bir LGBTİ+ hak savunucusu grubu olan Inakosť (Ötekilik) Enstitüsü’nün düzenlediği nöbetteydi.

LGBTİ+’ların daha fazla korumaya ihtiyacı var

Slovakya Ulusal Suç Dairesi, cinayetleri azınlığa duyulan nefretten kaynaklanan kasıtlı cinayet olarak sınıflandırırken eşcinsel evliliğin yasal olmadığı nispeten muhafazakar bir AB ülkesi olan Slovakya’da LGBTİ+ların daha fazla korunması için çağrılara yol açtı.

Başkanlık sarayına LGBTİ+ bayrağı asıldı. Fotoğraf: Dúhová Stužka

Başbakan mitingde gökkuşağı bayrağı tutarken Haziran ayında partisinden bir milletvekili kamu binalarında bayrağın yasaklanması çağrısında bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Cuma günkü anmaya katılan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Michal Simecka, Avrupa yasama meclisinin cinayetleri önümüzdeki hafta bir oturumda tartışmasını istediğini söyledi.

Aşırı sağcı genç saldırıyı Twitter’dan duyurmuştu, polis cesedini buldu

Kısa bir araştırmanın ardından polis, Perşembe sabahı kendini vurduğuna inanılan 19 yaşındaki silahlı saldırganın cesedini buldu. Fail, eski bir aşırı sağ politikacının oğlu olan Juraj Krajcik olarak tanımlandı.

Twitter posts made by Juraj Krajčík two months prior to the sh00ting. One of the pictures is in front of the bar he targeted. pic.twitter.com/VFRAOmgcjm — ♔ 𝗲𝗺𝗶𝗹 (@JURYR00M) October 13, 2022

Krajcik, cinayetlerden hemen önce, Twitter’da LGBTİ+ karşıtı ve Yahudi karşıtı bir manifesto yayımlayarak bir uyarıda bulunmuştu. Cinayetleri işledikten sonra selfie çeken Krajcik, ırkçı bir internet forumu olarak bilinen 4chan’de kendisini öldüreceğini paylaşmıştı.