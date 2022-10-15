AB ile Türkiye, Rusya yaptırımları için masaya oturacak

AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların Türkiye üzerinden delinme riski gerilime yol açıyor. Anlaşmazlık, ‘çalışma grubu’ kurularak aşılmaya çalışılacak. Sorun büyürse gümrük birliği anlaşması ve ticari ilişkiler zora girebilir.

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Türkiye, Rusya’nın Ukrayna işgalinden sonra Batı’nın uyguladığı yaptırımlara katılmamıştı. Sadece Birleşmiş Milletler kararlarına uyacağını açıklayan Ankara, Rusya ile ilişkiyi sürdürmüştü.

Eylülde Financial Times (FT) gazetesi ABD ve AB’nin, Rusya’nın yaptırımlardan kaçmak için Türkiye’yi kullandığı gerekçesiyle Türkiye üzerindeki baskıyı artırmak için hazırlandığını yazmıştı.

AB Komisyonu’nun Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği Sorumlusu Mairead McGuinness’in geçen hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde, konunun kapsamlı bir şekilde ele alındığı öğrenildi. Her iki taraf için büyük öneme sahip ekonomik ilişkilerin zarar görmemesi için ‘yapıcı bir diyalog’ yürütülmesi konusunda uzlaşmaya varıldı.

McGuinness, Türkiye ziyaretini, AB’de geçen hafta Rusya’ya yönelik sekizinci yaptırım paketinin kabul edilmesinin hemen ardından gerçekleştirdi. Bunun nedeni de son yaptırım paketine yeni unsurların eklenmiş olması. Artık AB yaptırımlarını delen Avrupalı şirketlere yardım eden yabancı şirketlere karşı da adımlar atılabilecek.

Yeni ortak girişim

DW Türkçe’den Değer Akal’ın haberine göre AB Komisyonu ile Türk hükümeti, Rusya’ya yaptırımların delinmesini engellemeye odaklanacak bir çalışma grubunun oluşturulması için ortak girişim başlattı.

Bu yolla, AB’nin Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların Türkiye üzerinden delinmesi riski azaltılmaya çalışılacak. AB’nin Türkiye ile ekonomik ilişkilerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek olası sorunların da önlenmesi hedefleniyor.