Elazığ’da bir kadın işkenceyle öldürüldü

Elazığ’da bir erkek, iddiaya göre arkadaşı olduğu kadını işkence edip öldürdükten sonra cansız bedenini çöp toplama merkezi yakınına attı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Sarıçubuk köyünde yol kenarındaki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz bir şekilde yatan kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

İHA’nın haberine göre; olay yerine gelen ekipler, üzerinde kimliği bulunmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından H.K. isimli kadının Tekirdağ’da ikamet ettiği ve birkaç gün önce Elazığ’a geldiği belirlendi. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, dört saatlik çalışmanın sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Ö.D. ve N.Ü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Ö.D.’nin aracında yapılan aramada bir adet kurusıkı tabanca, bir adet kurusıkıdan dönme tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kadının cansız bedeni aracın bagajına alınıp daha sonra Sarıçubuk köyü mevkiinde çöp toplama merkezi yakınına bırakıldığı öğrenildi.

Evine düzenlenen operasyonlar yakalanan N.Ü, H.K. isimli kadını aralarında çıkan tartışma sebebiyle öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan Ö.D. ve N.Ü. jandarmadaki işlemlerinin arından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan N.Ü. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.