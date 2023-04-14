Akşam Postası / 14 Nisan 2023

MetroPOLL yöneticisi: Erdoğan üst sınıra ulaştı

MetroPOLL Araştırma’nın kurucu ve yöneticisi Özer Sencar’a göre 14 Mayıs’a giderken millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında önde.

DEVA Partisi genel başkan yardımcısı istifa etti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Münevver Helun Fırat, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Fırat, bu süreçte millet ittifakının başarısı için bireysel çalışmalarını ve desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Bankalarda ödüllü döviz toplama yarışı başladı

İktidarın ‘liralaşma’ politikalarıyla piyasalarda oluşan sıkışıklığın boyutu büyüyor. Faiz, döviz ve altın yeni rekorları görürken, bankalarda da ödüllü döviz toplama yarışı başladı.

İMECE uydusu, ‘rüzgar nedeniyle’ uzaya fırlatılamadı

İMECE uydusunun uzaya fırlatılması 27 saniye kala iptal edildi. Fırlatmanın hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği söylendi.

Muharrem İnce el işaretini buldu: Üç parmak

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ‘el işareti’ni buldu. İnce, ‘üçüncü yolu’ ifade etmek için üç parmak gösterdi.

Sinan Ateş cinayeti: Olcay Kılavuz hakkındaki tutanak ‘buhar oldu’

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayetinde tetikçiyi kaçırdığı ileri sürülen tutuklu şüpheli Tolgahan Demirbaş’ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alınmasına ilişkin polis tutanağı yerine yenisinin yazıldığı ortaya çıktı. Olcay Kılavuz hakkındaki tutanaksa ‘kayboldu’.

Kaza yapan HDP’li Meral Danış Beştaş ameliyattan çıktı

Trafik kazası geçiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ameliyattan çıktı. Bel kemiğinde bir kırığın olduğu belirtilen Beştaş’ın durumu iyi.

Erdoğan Diyarbakır afişi için slogan aşırmış

Diyarbakır’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için asılan afişte yazar Şeyhmus Diken’in kitap ismi izinsiz kullanıldı.

Trollerin hedefi Özlem Zengin: Üç yıl önceki videoyu bulup çıkardılar

Kadına şiddeti önlemeye yönelik 6284 sayılı kanuna müdahaleye karşı çıkan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, üç yıl önceki bir konuşması üzerinden hedef alındı. Troller, Zengin’in bu konuşmasında beğendiğini söylediği ‘Bohemian Rhapsody’ adlı filmdeki eşcinsel sahneyi bahane etti.

Nebati’nin Togg macerası: Uzaydan gelmişim gibi baktılar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Togg marka otomobille gezmeyi ‘çok havalı’ buldu, İstanbul’dakilerin kendisine ‘sanki uzaydan gelmiş gibi’ baktığını söyledi.

Yatırımcı Mobius’tan Türk hisseleri için tavsiye

Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Mark Mobius, 14 Mayıs’taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kazansın ya da kaybetsin, yatırım için en uygun Türk varlığının hisse senetleri olduğunu söyledi.

Yabancı bankalar: Türkiye çukurda, çıkışı sancılı olacak

Yabancı bankaların büyük çoğunluğu, seçim sonrası senaryolarında Merkez Bankası’ndan faiz artışı bekliyor. Analistlere göre ‘çukurdan çıkış’ sancılı olacak.