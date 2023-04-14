Demirtaş: Halkın önünde diz çökeceksiniz!

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani davasında istenilen cezaya tepki göstererek, “Kumpaslarınızla bize diz çöktüremediniz ama siz halkın önünde diz çökeceksiniz!” dedi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

HDP’nin eski eş genel başkanları Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 17’si tutuklu 108 kişinin yargılandığı davada savcılık esas hakkındaki 5 bin sayfalık mütalaasını sundu. HDP’liler hakkında ağırlaştırılmış müeebbet istendi.

Karara tepki gösteren Demirtaş, Twitter hesabından şunları kaydetti:

“Sarayda yazılıp mahkeme heyetinin eline tutușturulan iddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs’ta yırtıp çöpe atacağız. Kumpaslarınızla bize diz çöktüremediniz ama siz halkın önünde diz çökeceksiniz!”