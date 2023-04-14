Kobani Davası’nda mütalaa: HDP’lilere ağırlaştırılmış müebbet istendi

ALTAN SANCAR

HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 17’si tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasında savcılık esas hakkındaki 5 bin sayfalık mütalaasının özeti okundu.

Özetinin okunması sekiz saat süren mütalaayla Demirtaş ve Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 36 kişinin tamamının Türk Ceza Kanunu (TCK) 302. madde kapsamında ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçlamasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

IŞID’in Suriye’nin kuzeyindeki Kobani’ye yönlik saldırılarının ardından başlayan 7-8 Ekim olaylarına ilişkin açılan davada savcılık mütalaasını açıkladı.

HDP’lilerin ve avukatların savunmaların tamamlanmadığı gerekçesiyle tepki gösterdiği ve salonu terk ettiği mütalaanın özetinin okunması sekiz saat sürdü.

Savcılık mütalaasında sık sık ‘sözde halklar’ ve ‘hayali ülke’ ifadelerinin geçmesine avukatlar tepki gösterdi. Avukat Kenan Maçoğlu söz alarak, “Hayali ülke ve sözde halklar 14 Mayıs’ta cevabını hem bu iktidara hem size verecek” tepkisini gösterdi.

Maçoğlu sık sık Yasin Börü’nün adının geçmesine de işaret ederek şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan Yasin Börü’yü seçim kampanyasına meze yaptı. Savcı bey Yasin Börü’nün seçim kampanyası haline getirilmesi için mütalaasını sundu. Savcı bey sürekli ‘hayali ülke’ ve ‘sözde halklar’ dedi. Hayali ülke ve sözde halklar, 14 Mayıs’ta cevabını hem bu iktidara hem size verecek.”

Savcılık mütalaanın sonuç kısmında yargılanan isimlerin ‘Türk Ceza Kanunu (TCK) 302’ ile ’37’nci madde’ ve ‘Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 5\1 kapsamında müşteki\birlikte fail sıfatıyla’ cezalandırılmasını istedi. Savcılık ayrıca ceza oranının ortaya çıkan zarar hesaplanarak belirlenmesini istedi. Böylece savcılık aralarında Demirtaş ve Yüksekdağ’ın da olduğu HDP’liler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Mütalaada ayrıca tutuksuz yargılanan Ayhan Bilgen, Bircan Yorulmaz, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Gülfer Akkaya, Gülser Yıldırım, İbrahim Binici, Mesut Bağcık, Pervin Oduncu, Nezir Çakan, Sırrı Süreyya Önder ve Sibel Akdeniz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını ve tutuklu siyasetçilerin tamamımın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Mütalaada demans hastası olan ve tahliye edilen Aysel Tuğluk ile Ahmet Türk’ün sağlık sorunları gerekçesiyle tutuksuz hallerinin devamı talep edildi.