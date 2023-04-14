Kobani davasında mütalaa okunuyor: HDP’liler salonu terk etti 

ALTAN SANCAR

HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 17’si tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasında savcılık esas hakkındaki 5 bin sayfalık mütalaasını okumaya başladı. HDP’liler ve avukatları duruşma salonunu terk etti.

Kobani davasında mütalaa açıklanıyor. (HDP)

IŞID’in Suriye’nin kuzeyindeki Kobani’ye yönlik saldırılarının ardından başlayan 7-8 Ekim olaylarına ilişkin açılan ve ilk duruşması Nisan 2021’de görülen davada, siyasetçilerin büyük bölümü savunmalarını verdi.

Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Sebahat Tuncel dahil bazı HDP’liler henüz savunmalarını bitirmedi. Buna rağmen mahkeme, aralıktaki ara kararında savunmaları bitmiş kabul ederek, dosyayı esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için iddia makamına göndermişti.

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Davanın bu hafta başlayan 49’uncu celsesinde tutuklu siyasetçi ve avukatlar, dosyaya yeni eklenen evraklar ve ara kararlara ilişkin beyanlar verdi.

Bugünkü duruşmada Sincan Cezaevi’nde tutuklu siyasetçiler duruşma salonunda hazır bulundu. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak’sa SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Kimlik tespiti sonrası savcılık makamı esas hakkındaki 5 bin sayfalık mütalaasını okumak için söz istedi. Mahkeme başkanının da söz vermesi üzerine avukat ve siyasetçiler de söz almak istedi. Ancak mahkeme başkanı vermedi. Tutuklu siyasetçiler bunu alkışlarla protesto etti.

Mahkeme başkanının tutumunu sürdürmesi üzerine siyasetçiler ve avukatları sloganlar atarak duruşma salonundan ayrıldı. Duruşmaya SEGBİS aracığıyla katılan siyasetçiler de durumu protesto ederek SEGBİS odasından ayrıldı.

İddia makamı, 13 bölümden oluştuğunu açıkladığı mütalaasını avukat ve yargılanan siyasetçilerin yokluğunda okuyor.

Kimler yargılanıyor?

İddianame kapsamında yargılanan 108 isim şöyle: Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel, Selahattin Demirtaş, Selma Irmak, Sırrı Süreyya Önder, Gülfer Akkaya, Gülser Yıldırım, Gültan Kışanak, Ahmet Türk, Ali Ürküt, Alp Altınörs, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Aysel Tuğluk, İbrahim Binici, Ayşe Yağcı, Nezir Çakan, Pervin Oduncu, Meryem Adıbelli, Mesut Bağcık, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Cihan Erdal, Berfin Özgü Köse, Günay Kubilay, Dilek Yağlı, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Mehmet Hatip Dicle, Ertuğrul Kürkçü, Yurdusev Özsökmenler, Arife Köse, Ayfer Kordu, Aynur Aşan, Ayşe Tonğuç, Azime Yılmaz, Bayram Yılmaz, Bergüzar Dumlu, Cemil Bayık, Ceylan Bağrıyanık, Cihan Ekin, Demir Çelik, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Emine Tekas, Emine Temel, Emrullah Cin, Engin Karaaslan, Enver Güngör, Ercan Arslan, Fatma Şenpınar, Fehman Hüseyin, Ferhat Aksu, Filis Arslan, Filiz Duman, Gönül Tepe, Gülseren Törün, Gülten Alataş, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Güzel İmecik, Hacire Ateş, Hatice Altınışık, Hülya Oran, İsmail Özden, İsmail Şengül, Kamuran Yüksek, Layika Gültekin, Leyla Söğüt Aydeniz, Mahmut Dora, Mazhar Öztürk, Mazlum Tekdağ, Abdulselam Demirkıran, Mehmet Taş, Mehmet Tören, Menafi Bayazit, Mızgın Arı, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nazlı Taşpınar, Neşe Baltaş, Nihal Ay, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Ruken Karagöz, Sabiha Onar, Sabri Ok, Salih Akdoğan, Salih Müslüm Muhammed, Salman Kurtulan, Sara Aktaş, Sibel Akdeniz, Şenay Oruç, Ünal Ahmet Çelen, Yahya Figan, Yasemin Becerekli, Yusuf Koyuncu, Yüksel Baran, Zeki Çelik, Zeynep Karaman, Zeynep Ölbeci, Zübeyir Aydar.