Gelecek Partisi sahurda ‘değişimi’ konuşacak

ALTAN SANCAR

14 Mayıs seçimlerine hazırlanan Gelecek Partisi’nde genel başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu yöneticilerin değiştirilmesine yönelik hazırlıklar yapılıyor. İddiaya göre, partide yasama ve yürütmede görev alacak isimlerin büyük bir bölümünün partideki görevlerini başka isimlere devretmesi isteniyor. Davutoğlu’nunsa bu değişimi seçim sonrası değerlendireceği belirtiliyor.

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Seçimlere CHP çatısı altında ve millet ittifakıyla girecek olan Gelecek Partisi’nde değişim sesleri yükseliyor. CHP listelerinde sekiz genel başkan yardımcısı vekil adayı olarak yer alan partiden, seçimlerin kazanılması halinde en az bir de bakan belirlenecek. Söz konusu durum nedeniyle parti içinde ağırlıklı bir grubun Davutoğlu’yla görüşerek görev değişiklikleri yapılmasını talep ettikleri öğrenildi. Ancak bir başka grubunsa değişimin seçimler öncesi dillendirilmesine tepki gösterdiği belirtildi.

Görev değişiklikleri isteyenler, Davutoğlu’ndan parti yönetimindeki isimlerle yasa ve yürütmede görev alacak isimlerin farklı olmasını talep etti. Öyle ki bazı genel başkan yardımcılarının seçimler öncesinde odalarını boşalttıkları dahi öğrenildi. Değişimin seçim sonrasına kalmasını veya yapılmamasını isteyenler ise seçimler öncesi değişimin sancılı olacağı görüşünü dile getirdi.

Partinin genel başkanı Davutoğlu’ysa her iki tarafı da dinlerken, değişimin seçimlerden önce olmasının mümkün olmayacağını kurmaylarına aktardığı belirtildi. Davutoğlu’nun bu gece sahur programında partisinin yöneticileriyle bir araya gelmesi, talepleri dinlemesi ve duruma dair düşüncelerini açıklaması bekleniyor. Ancak zamanlaması henüz belli olmasa da partide köklü bir görev değişiminin yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Gelecek Partisi’nde genel başkan yardımcıları Selim Temurci, Selçuk Özdağ, Mustafa Nedir Yamalı, Serap Yazıcı Özbudun, Kani Torun, Sema Silkin ün, Doğan Demir ve Mustafa Bilici CHP listelerinden seçimlere katılıyor.