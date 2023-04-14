Erdoğan, ‘çözüm süreci’ni hatırlattı, silah bırakma çağrısında bulundu

Diyarbakır’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘çözüm süreci’ni hatırlatarak, ‘derdi Kürtlerin hakkı’ olanın yapacağı işin silah bırakmak olduğunu söyledi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, Diyarbakır’da Kışla Caddesi’nde düzenlenen deprem konutları temel atma ve 1432 sosyal konut ile 17 dükkanın anahtar teslim törenine katıldı.

TRT Haber’e göre burada HDP’yi hedef alan Erdoğan, “Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 yavrumuzu Diyarbakır’da maalesef öldürmediler mi? Şimdi bu Selo, nerede? Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmediler mi? Ya bunların derdi Kürt filan değil. Bunlar katil katil, bunlar terörist. Bu teröristlere 14 Mayıs’ta gerekli dersi vermeye var mıyız? Ben size inanıyorum” dedi.

Konuşmasının devamında PKK’ya sözü getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Esasen, bunların derdi hiçbir zaman Diyarbakır olmadı, Diyarbakırlının çilesi, derdi, talebi olmadı. Bunların söyledikleri o süslü cümlelerin gerisindeki gerçek kimlikleri, parasını verenin Türkiye’ye karşı kullandığı birer kiralık katiller ordusu olduklarıdır. Kollarına kim girerse onun çıkarı için kendi insanına, kendi topraklarına silah doğrultana başka ne denir? Eğer öyle olmasaydı baldıran zehri içme pahasına yürüttüğümüz çözüm sürecinde uzattığımız eli ısırmazlar, açtığımız yüreğe hançer saplamaya kalkmazlardı.

Derdi Diyarbakır olanın, derdi Kürt kardeşlerimizin hakkı, hukuku olanın yapacağı iş, silahı bırakıp, bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak ortak geleceğimizdeki yerini almaktır.”