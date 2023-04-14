Trollerin hedefi Özlem Zengin: Üç yıl önceki videoyu bulup çıkardılar

Kadına şiddeti önlemeye yönelik 6284 sayılı kanuna müdahaleye karşı çıkan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, üç yıl önceki bir konuşması üzerinden hedef alındı. Troller, Zengin’in bu konuşmasında beğendiğini söylediği ‘Bohemian Rhapsody’ adlı filmdeki eşcinsel sahneyi bahane etti.

Özlem Zengin, ‘Bohemian Rhapsody’ filmini beğendiği için hedefte. (YouTube)

Oyları düşen AKP 14 Mayıs seçimleri öncesi ittifakı genişletme çalışmalarına başlamıştı.

Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi cumhur ittifakına katılırken, radikal İslamcı HÜDA-PAR’dan isimler AKP listelerinde kendine yer buldu. Bu iki partinin ortak noktasıysa 6284 sayılı kanuna karşı duruşları.

Yeniden Refah, cumhur ittifakına katılmak için 30 maddelik bir talep listesi sunmuştu. Taleplerden biri de 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun değiştirilmesiydi. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Yeniden Refah’ın bu ‘görüşünü’ desteklemişti.

Yeniden Refah’ın talebine AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin karşı çıkmıştı. Bu AKP içindeki bir grubun tepkisini çekmişti. 6284 için “Kırmızı çizgimiz” diyen Zengin hedef tahtasına oturtulmuştu.

İstanbul 3’üncü bölgeden 2’nci sıradan aday gösterilen Zengin, yine trollerin hedefinde.

Üç yıl önceki videoyu bulup çıkardılar

Zengin, 26 Mart 2020’de Armağan Çağlayan’ın ‘Gör Beni’ adlı programına konuk olmuştu.

Burada en beğendiği filmi anlatan Zengin, “Sinemayı takip ediyorum. Mesela Bohemian Rhapsody’i çok beğenip iki defa gittim” demişti.

Zengin’in bahsettiği film, Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury’nin Britanya’nın başkenti Londra’da Wembley Stadı’nda düzenlenen unutulmaz 1985 Live Aid konserine giden yıllarını konu ediyor.

Bu videoyu paylaşan troller, ‘Bohemian Rhapsody’ filmindeki eşcinsel sahneyi de ekleyerek Zengin’i hedef aldı.

Aralarında AKP Elazığ milletvekili aday adayı Ahmet Tanman’ın da olduğu AKP’liler, Twitter’dan şunları paylaştı:

Ben @AvOzlemZengin in burada öve öve bitiremedigi Bohemian Rhapsody

İsimli escinsel içerikli filme 2 defa gidip tavsiye ettiği şu cümlelerden haya ettim. Bunun hiçbir dinle alakası da yok tamamen sapkınlıkla alakalı.



Görüntü için özür dilerim @aDilipak @RTErdogan @mkulunk pic.twitter.com/U7HX8tgvLC — AHMET TANMAN (@ahmet_tanman123) April 13, 2023

Entelektüel Ilımlı İslam siyasetçilerinden Ak Parti Millet Vekili dayı Özlem Zengin çok beğenip iki defa izlemeye gitti film''Bohemian Rhapsody''.

6284 kırmızı çizgimizdir meşhur sözü ile aile ve kadın hakları savunucusu.

Her şey Türkiye için. pic.twitter.com/hdJoCl5275 — HAKİKAT (@hakikatbilgisi) April 13, 2023

Öff sıktınız ama he!🙄😤



Bu toplum Erdoğan'ı ne kadar çok seviyorsa,

Özlem Zengin ve türevlerinden de bir o kadar nefret ediyor!

Mecbur muyuz sevmeye kardeşim!😠



"Kadın Haklarını" bahane ederek

ib*elere özgürlük alanı yaratmaya çalışanlar,

kul hakkından dem vuramaz✔️😡 https://t.co/OgNueBtpns — ꧁🇹🇷𝑴𝒊𝒉𝒓𝒊𝒎𝒂𝒉🇹🇷꧂ (@MihrimahAkgul) April 14, 2023

Eşcinselliğin işlendiği Bohemian rhapsody filmini çok beğenip iki defa izleyenlerin (Özlem Zengin) Müslüman olduğu ülkede, Erdoğan halife de olur, Mehdi de, Mesih de!! — Omr (@akin33271) April 13, 2023

meyer Özlem Zengin 2 erkeyin ağazdan öpüştüğü Bohemian Rhapsody filmini 2 sefer seyretmişş,,



şu 1 dakkalık kısmını seyretmiye miğdem elvermedi,,



utanmaz ahlaksız herifler gidip kuran kursunda çocuklara tecavüz felan etsenize erkek erkeye öpüşmekte nedirr pic.twitter.com/vWbFGIdse6 pic.twitter.com/6UDf5tDrO7 — Buranettin Mengüşoğlu #AK 🇹🇷 🍈 (@ReyisAsigi) April 14, 2023

Birbirimizi yiyelim ete para vermeyelim

Birbirimizi durtelim dote para vermeyelim derken sanırım ciddilermis. Baksana özlem zengin ablalarina Bohemian Rhapsody filmini çok beğenmiş 2 kere gitmiş. @akpartiistanbul @Akparti @aDilipak @akittv @yeniakit @RTErdogan bumu adayın? — ÇİZİKLERİN EFENDİSİ (@Yamen34595517) April 13, 2023