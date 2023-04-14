Trollerin hedefi Özlem Zengin: Üç yıl önceki videoyu bulup çıkardılar

Kadına şiddeti önlemeye yönelik 6284 sayılı kanuna müdahaleye karşı çıkan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, üç yıl önceki bir konuşması üzerinden hedef alındı. Troller, Zengin’in bu konuşmasında beğendiğini söylediği ‘Bohemian Rhapsody’ adlı filmdeki eşcinsel sahneyi bahane etti.
Oyları düşen AKP 14 Mayıs seçimleri öncesi ittifakı genişletme çalışmalarına başlamıştı.
Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi cumhur ittifakına katılırken, radikal İslamcı HÜDA-PAR’dan isimler AKP listelerinde kendine yer buldu. Bu iki partinin ortak noktasıysa 6284 sayılı kanuna karşı duruşları.
Yeniden Refah, cumhur ittifakına katılmak için 30 maddelik bir talep listesi sunmuştu. Taleplerden biri de 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun değiştirilmesiydi. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Yeniden Refah’ın bu ‘görüşünü’ desteklemişti.
Yeniden Refah’ın talebine AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin karşı çıkmıştı. Bu AKP içindeki bir grubun tepkisini çekmişti. 6284 için “Kırmızı çizgimiz” diyen Zengin hedef tahtasına oturtulmuştu.
İstanbul 3’üncü bölgeden 2’nci sıradan aday gösterilen Zengin, yine trollerin hedefinde.
Üç yıl önceki videoyu bulup çıkardılar
Zengin, 26 Mart 2020’de Armağan Çağlayan’ın ‘Gör Beni’ adlı programına konuk olmuştu.
Burada en beğendiği filmi anlatan Zengin, “Sinemayı takip ediyorum. Mesela Bohemian Rhapsody’i çok beğenip iki defa gittim” demişti.
Zengin’in bahsettiği film, Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury’nin Britanya’nın başkenti Londra’da Wembley Stadı’nda düzenlenen unutulmaz 1985 Live Aid konserine giden yıllarını konu ediyor.
Bu videoyu paylaşan troller, ‘Bohemian Rhapsody’ filmindeki eşcinsel sahneyi de ekleyerek Zengin’i hedef aldı.
Aralarında AKP Elazığ milletvekili aday adayı Ahmet Tanman’ın da olduğu AKP’liler, Twitter’dan şunları paylaştı: