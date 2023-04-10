HÜDA-PAR genel başkanı, Özlem Zengin’in iki sıra arkasında

6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna’ karşı çıkan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kanun için “Kırmızı çizgimiz” diyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in iki sıra arkasında aday gösterildi.

Özlem Zengin ve Zekeriya Yapıcıoğlu. (Fotoğraf: AA)

Oyları düşen AKP 14 Mayıs seçimleri öncesi ittifakı genişletme çalışmalarına başlamıştı.

Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi (YRP) cumhur ittifakına katılırken HÜDA-PAR da AKP listelerinden seçime girecek.

YRP, cumhur ittifakına katılmak için 30 maddelik bir talep listesi sunmuştu. Taleplerden biri de 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun değiştirilmesiydi.

YRP’nin bu talebine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin karşı çıkmıştı. Bu çıkış AKP içindeki bir grubun da tepkisini çekmişti. Özellikle 6284 için “Kırmızı çizgimiz” diyen Zengin hedef tahtasına oturtulmuştu.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da YRP’nin bu ‘görüşünü’ desteklemişti.

AKP’yse, 6284’ü savunan Zengin’i İstanbul 3’üncü bölgeden 2’nci sıradan aday gösterdi. 6284’e karşı çıkan Yapıcıoğlu da Zengin’in iki sıra ardında aday gösterildi.