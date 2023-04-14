TTB, Kızılay başkanı hakkında soruşturma açılmasını istedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık hakkında soruşturma açılması talebiyle İstanbul Tabip Odası’na (İTO) bir yazı gönderdi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı. Kan stoğunun asgari seviyenin altına gerilediğini duyuran Kızılay, bağış çağrısında bulunmuştu.

TTB, bu nedenler soruşturma talep etti. Depremzedelerin talep ve ihtiyaçlarına yanıt üretemediği belirtilen yazıda, buna ilaveten bölgenin en temel ihtiyaçlarından olan çadırları yardım kuruluşlarına sattığı ve maden sularında halk sağlığını tehdit edecek oranda arsenik tespit edildiği hatırlatıldı.

Yazıda, Kızılay’ın dernek tüzüğünde ve üyesi olduğu uluslararası yapılarda görev ve ilkelerin tanımlı olduğunu belirtildi. Kınık’ın, yaşam hakkının her boyutuyla tehlike altında olduğu bu süreçte halkın sağlığını ve iyiliğini gözetmeden hareket etmesinin hekimlik etik değerleri açısından kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

Ayrıca gönderilen yazıda, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ile TTB 58’inci Büyük Kongresi’nde kabul edilen TTB Hekimlerin Toplumsal Sorumlulukları Bildirisi’nde yer alan mesleki etik ilkelere de atıf yapıldı.