DEVA Partisi genel başkan yardımcısı istifa etti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Münevver Helun Fırat, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Fırat, bu süreçte millet ittifakının başarısı için bireysel çalışmalarını ve desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Helun Fırat, DEVA Partisi’ninden istifa etti. (Twitter)

Fırat’ın Twitter’daki açıklaması şöyle:

*Türkiye bugün çok önemli bir dönüm noktasının eşiğinde. Bu süreçte, demokrasi ve özgürlüklerin hep birlikte savunulması gerektiğine dair inancımı koruyorum.

*Çok klişe olduğunu bilsem de, bu sürece zarar vermemek adına ‘gördüğüm lüzum üzerine’ kurucusu olduğum ve üç yıldan uzun süredir genel başkan yardımcılığı görevini yürüttüğüm Deva Partisi’nden istifamı kamuoyuna saygıyla duyururum.

*Özgür, demokratik ve müreffeh bir Türkiye en büyük hayalim. Bu amaç çerçevesinde, millet ittifakının başarısı için bireysel olarak çalışmalarımı ve desteğimi sürdüreceğim.

Helun Fırat kimdir

1975’te Mersin’de doğan Helun Fırat, Tevfik Sırrı Gür Lisesi’ni bitirdi.

1999’da Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Fırat, Marmara Üniversitesi’nde İşletme dalında yüksek lisans yaptı.

2000-2003 arasında bankacılık sektöründe çalıştıktan sonra kültür ve sanat işletmeciliği alanında çalışan Fırat, iyi düzeyde İngilizce ve Almanca biliyor. Fırat, Mart 2020’de kurulan DEVA Partisi’nin genel başkan yardımcılığı görevini üstlendi.