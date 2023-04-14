Yabancı bankalar: Türkiye çukurda, çıkışı sancılı olacak

Yabancı bankaların büyük çoğunluğu, seçim sonrası senaryolarında Merkez Bankası’ndan faiz artışı bekliyor. Analistlere göre ‘çukurdan çıkış’ sancılı olacak.

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Türkiye’de seçimler yaklaştıkça yabancı yatırımcı ve bankaların ilgisi de artıyor. Bu kapsamda yabancı bankalar seçim sonrasına ilişkin analizler yayımlıyor.

Analizlerde, seçim sonrası AKP’yle mevcut ekonomi politikalarının sürmesi halinde daha karamsar bir tabloya işaret ediliyor. Ancak iktidar değişimi ve para politikasının rayına oturması halindeyse uzun vadede pozitif öngörüler var.

Raporlarda öne çıkan noktalardan biri de politika faizlerinde artış beklentisi. Buna göre seçimleri muhalefetin kazanması durumunda faiz oranlarında sert artış bekleniyor. Analizlerin büyük kısmında AKP’nin iktidarda kalması halinde ‘normal’ para politikasına döneceği görüşü hakim.

İlker Domaç ve Gültekin Işıklar imzalı Citi raporunda seçimden sonraki üç ayda Türkiye’nin faiz oranının yüzde 40’a çıkacağı tahmini yer aldı. Bank of America faizde sene sonundaki zirvenin yüzde 50’ye ulaşacağını öngörüyor. Morgan Stanley analistlerinin faiz tahminlerini yüzde 40’lı seviyeler.

Bloomberg anketine katılan analistlerin, üçüncü çeyrekte faiz oranlarına dair tahmin ortalaması yüzde 25,5.

‘Çukurdan çıkış sancılı olacak’

Londra merkezli yatırım şirketi Abrdn analisti Viktor Szabo, ”Mevcut politikayla yola devam etmenin mümkün olmadığını herkes biliyor” dedi.

Szabo, “Türkiye derin bir çukura düşürüldü. Muhalefetin makul bir makro programı olsa da, enflasyonu düşürmek için önce ekonomiyi ‘göçertmek’ gerekecek. O yüzden bu sancılı bir değişim olacak” dedi.

Ancak ortodoks politikalardan ani dönüşle ilgili şüpheler de var. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, ”Yüzde 50’lik bir faiz oranı ekonomik aktivite, istihdam ve kredi piyasası üzerinde olumsuz etkiler yaratır” dedi.

Bürümcekçi: Yabancı bankalar acele davranıyor

Faizlerin yüzde 30’lara kadar çıkabileceğini söyleyen Bürümcekçi, uluslararası bankaların beklentileri kendi lehlerine yönelik şekillendirmeye çalışırken ‘acele’ davrandıklarını belirtiyor.

Bürümcekçi, “Yabancı yatırımcılar, belirsiz ortamda mümkün olan en kısa sürede minimum riskle yüksek faiz oranları yoluyla daha fazla gelir elde etmek istiyor” dedi.