Bankalarda ödüllü döviz toplama yarışı başladı

İktidarın ‘liralaşma’ politikalarıyla piyasalarda oluşan sıkışıklığın boyutu büyüyor. Faiz, döviz ve altın yeni rekorları görürken, bankalarda da ödüllü döviz toplama yarışı başladı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında 7 Nisan haftasında 75,8 milyar liralık artışla 1,78 trilyon lirayla yeni rekor seviye görüldü. Döviz mevduatlarında da 3,1 miyar dolar artış var.

Hedef zorluyor

Döviz kurları yukarı doğru hareketlenirken, bankalar döviz talebine yetişmeye bir yandan da Merkez Bankası’nın 28 Nisan’da belirlediği ‘liralaşma’ hedefini yakalama derdinde.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’a konuşan kaynaklar, bazı bankalarda efektif döviz alım kampanyaları başladığını söyledi.

Bankacılık sektörü kaynakları, bazı bankaların şubelere gönderdikleri yazıyla ödüllü efektif döviz kampanyası başlattıklarını söyledi.

Yastık altı ve kasalar

Bankalar çalışanlarını motive ederek yastık altı ve kasalardaki dövizi kazanmaya çalışıyor. Daha önce Merkez Bankası’nın yasakladığı ama sonrasında gevşettiği KKM faizi artı prim uygulamasına da geri dönüldü.

Kaynakların verdiği bilgiye göre bu sayede kazanılan dövizden dönüşlü KKM hesaplarında yıllık faiz oranı dolar cinsinden yüzde 30-35’lere çıkıyor.