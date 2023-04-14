25 yaş altı erkekler Muharrem İnce’yi terk ediyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çıktığı son iki programdaki performansıyla ‘gözden düştü’. Sosyal medya platformu Vole’de düzenlenen anketlere katılan 25 yaş altı erkeklerin İnce’ye desteğinin eridiği görüldü.

Muharrem İnce hakkındaki anketi Fatih Altaylı açıkladı. (YouTube)

Muhalefetin oylarını bölmekle suçlanan Muharrem İnce önce TV100’de Candaş Tolga Işık’a sonra da YouTube kanalı Babala TV’de Oğuzhan Uğur’a konuk oldu. İlk programdaki söylemleri eleştiri toplayan İnce’nin katıldığı ikinci programdan daha sadece tanıtım yayınlandı ama bu bile kendisine desteğin azalmasına yetti.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında iki program sonrası düzenlenen anketlerin sonuçlarını aktardı.

Altaylı şöyle yazdı: “O gece sosyal medya platformu yöneticisi bir arkadaşım, İnce’nin performansını ve potansiyel desteğindeki değişimi anlık değerlendiren anketler yaptı. Tespiti şu idi. Kendi kitlesinde ve en büyük destekçisi olarak görünen 25 yaş altı genç erkek grubunda bile yaklaşık yüzde 50’lik bir kayıp yaşadı. Hem de birkaç saat içinde.”

‘Meral Akşener toparladı’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 3 Mart’ta altılı masadan ayrılmasına ilişkin verileri de paylaşan Altaylı, şunları kaydetti: “Bu alanda daha önceki rekor masadan kalkması sonrası Meral Akşener’de idi. Ancak o masaya yeniden dönüp, Yavaş ve İmamoğlu’nu da Başkan yardımcısı olarak kabul ettirince durumu toparladı.”

‘Vole’ hakkında

Diken’in ulaştığı Altaylı, bahsettiği anketlerin Vole adlı sosyal medya platformunda düzenlendiğini belirtti. Vole, sadece telefon numaralarıyla kayıt yaptırılabilen ve yaklaşık 500 bin kullanıcının abone olduğu bir uygulama. Bu uygulamayla taraftarlar, kulüpler ve spor yorumcuları, fotoğraf, bilgi, video, anket paylaşabiliyor ve karşılıklı etkileşime girebiliyor.