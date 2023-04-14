Yatırımcı Mobius’tan Türk hisseleri için tavsiye

Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Mark Mobius, 14 Mayıs’taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kazansın ya da kaybetsin, yatırım için en uygun Türk varlığının hisse senetleri olduğunu söyledi.

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Türkiye’de seçimler yaklaştıkça yabancı yatırımcı ve bankaların ilgisi de artıyor. Bu kapsamda yabancı bankalar seçim sonrasına ilişkin analizler yayımlıyor.

Analizlerde, seçim sonrası AKP’yle mevcut ekonomi politikalarının sürmesi halinde daha karamsar bir tabloya işaret ediliyor. Ancak iktidar değişimi ve para politikasının rayına oturması halindeyse uzun vadede pozitif öngörüler var. Borsa tarafında da benzer düşünceler hakim.

Bloomberg’e konuşan Mobius, “Seçim sonucu ne olursa olsun, Türkiye’de yatırım yapmak için mükemmel fırsatlar olacak” dedi.

ABD’li yatırımcı, borcu az ve yurt dışında elde edilen kazancı yüksek olan şirketleri tercih ettiğini söyledi.

Mobius Capital Partners, şu anda yazılım firması Logo Yazılım ve hazır giyim üreticisi Mavi Giyim’e yatırım yapıyor.

Mobius, seçim sonrası TL’de herhangi bir değer kaybının önceki yıllarda deneyimlenen kadar ‘dramatik’ olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.