Kaza yapan HDP’li Meral Danış Beştaş ameliyattan çıktı

Trafik kazası geçiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ameliyattan çıktı. Bel kemiğinde bir kırığın olduğu belirtilen Beştaş’ın durumu iyi.

Meral Danış Beştaş kaza yapmıştı. (MA)

Beştaş, şoförü Mehmet Vefa ve Erzurum il yöneticisi Mehtap Demirkaya’yla seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum’un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirmişti. Araçta sıkışan Beştaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarılmıştı.

Beştaş’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni’den geldi.

Çepni Twitter’dan şunu yazdı: “Meral Danış Beştaş vekilimiz ameliyattan çıktı ve şu anda gözlem amacıyla yoğun bakımda. Durumu iyi, omurilikte bir sorun olmaması en büyük tesellimiz. Sadece bel kemiğinde bir kırık var. Bir iki saat içinde odasına alınacak.”