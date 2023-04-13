HDP’li Beştaş trafik kazası geçirdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın içinde olduğu araç, Erzurum’da trafik kazası geçirdi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Beştaş ile şoförü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen parti yöneticisi, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzirom’un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Araçta sıkışan Beştaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı.

Karayazı Devlet Hastanesi’nde tedavi altında alınan Beştaş’ın bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Hayati riskinin olmadığı öğrenilen Vefa ve parti yöneticisi de hastaneye kaldırıldı.