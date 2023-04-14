Nebati’nin Togg macerası: Uzaydan gelmişim gibi baktılar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Togg marka otomobille gezmeyi ‘çok havalı’ buldu, İstanbul’dakilerin kendisine ‘sanki uzaydan gelmiş gibi’ baktığını söyledi.

Nurettin Nebati, TOGG hissini anlattı. (AA-Twitter)

İktidarın ‘yerli’ diye lanse ettiği Togg’un önemli parçaları yurt dışından getirilip Türkiye’deki fabrikada birleştiriliyor. Otomobilin tasarımıysa İtalyan. İlk etapta sadece 20 bin adet üretilecek Togg için ilk alıcılar kurayla belirlendi. Ama henüz teslim edilen araç yok. Duyurulan ilk teslimat tarihiyse ertelendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta birçok hükümet üyesine önden Togg dağıtıldı. Onlar da yer yer deneyimlerini paylaşıyor.

Bunlardan biri de Nebati.

Hazine bakanı, AKP’den milletvekili adayı olduğu Mersin’de seçim çalışmalarına katılmak üzere hava yoluyla Adana’ya gitmişti. Adana havalimanında partililerce karşılanan Nebati, burada kendisini bekleyen 06 HMB 89 plakalı Togg’a geçmişti.

Togg’u ilk kullananlardan olduğu için, ‘nasıl hissettiği’ sorulan Nebati, şöyle yanıt verdi:

“Çok havalı. Sanki uzaydan gelmişim gibi millet bana bir bakıyordu. Bir de bir tane Porsche kullanan vardı. Porsche kullanana döndüm, camı indirdim İstanbul’da, ‘Senin araban mı havalı, benimki mi havalı’ dedim. Şöyle bir baktı; ‘Bakan bey, galiba sizin arabanız’ dedi. Gerçek bir olay bu.”