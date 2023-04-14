İMECE uydusu, ‘rüzgar nedeniyle’ uzaya fırlatılamadı

İMECE uydusunun uzaya fırlatılması 27 saniye kala iptal edildi. Fırlatmanın hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği söylendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı fırlatma etkinliği bu sabah düzenlendi.
Türkiye’de geliştirildiği belirtilen İMECE uydusunu ABD merkezli Space X firması uzaya fırlatılacaktı. Yakıt dolumu tamamlanmak üzereyken uydunun fırlatılması, 27 saniye kala iptal edildi. Uydunun rüzgar nedeniyle fırlatılamadığı belirtildi.
Bu, uydunun üçüncü fırlatma denemesiydi.