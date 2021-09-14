Akşam Postası / 14 Eylül 2021

Kadıköy Anadolu’ya kayıt yaptıran öğrencinin babası: Hak gaspı yok

Puanı düşük olduğu halde Kadıköy Anadolu Lisesi’ne kaydı alındığı gerekçesiyle tepki gören öğrencinin babası Diken’e konuştu. Çocuğunun sağlık problemleri nedeniyle yönetmeliğe uygun şekilde başka bir okuldan nakil olarak kaydının yapıldığını belirten baba, evine yakın, çocuğunun kazandığı lise niteliklerinde başka bir okul olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Şenol, suç duyurusunda bulunacak

Covid-19 pandemisinin başından beri bilgi, birikim ve deneyimini paylaşan mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a, ‘aşı karşıtlarının saldırısı’ devam ediyor. Prof. Dr. Şenol, kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacak. Prof. Dr. Şenol’a meslektaşları ve takipçilerinden büyük destek var.

Yüzde 60’ı kuruduktan sonra: Göllerde kuraklığa karşı ‘yüzer güneş paneli’ projesi

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Tarım bakanlığı, göl ve barajlardaki kurumaya karşı ‘yüzer güneş panelleri’ projesini gündemine aldı. Pilot proje yürütülen Burdur Gölü’nde yüzer güneş panellerinin yüzde 54,76 buharlaşmayı azalttığı belirlendi.

Ev sahipleri emlakçı gibi komisyon da talep etmeye başlamış

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Düzce’de özellikle üniversitenin yeni akademik yılı öncesi artan kira fiyatlarının nedenlerini araştıran Düzce Emlakçılar Derneği, daire sahiplerinin kendilerini emlakçı gibi gösterip, öğrencilerden komisyon aldığını tespit etti.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları uyarıyor: Bu kış zor geçecek

Covid-19 vakalarına, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonları da eklenmeye başladı. Havaların serinlemeye başlamasıyla kapalı alanlarda daha çok zaman geçirilmesi ve ortamların kalabalıklaşması, söz konusu hastalıkların da bulaşmasını kolaylaştıracak.

Çiftlik Bank’ın CEO’su ‘fırsat’ istedi: Zararı karşılayacağım

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Brezilya’da teslim olup Türkiye’ye getirilmesinin ardından tutuklanan ‘Tosuncuk’ lakaplı Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, mağdurların zararlarını karşılayacağını vaat etti.

Bahçeli’den ‘laiklik’ çıkışı: ‘Hastalıklı ve hasarlı zihniyetler’

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, laiklik ilkesinin anayasadan çıkarılması yönünde görüş bildiren ya da destekleyenleri ‘hastalıklı ve hasarlı zihniyet’ diye tanımladı.

İTÜ’de yurt krizi: ‘Şartlı bağış sahibine karşı sorumluluğumuz var’

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı, kendilerini ‘yurtları işgal ediyorlar’ diyerek suçlayan İTÜ rektörlüğüne yanıt verdi.

Yanıyoruz: Sıcaklığın 50 dereceyi aştığı gün sayısı 40 yılda ikiye katlandı

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1980’lerden bu yana hava sıcaklığının 50 derecenin üstüne çıktığı aşırı sıcak günlerin sayısı iki katına çıktı.

Esad Moskova’da: Putin’den Suriye’deki Türk askerine eleştiri

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin görüşmede Birleşmiş Milletler kararı olmadan Suriye’ye asker gönderen ABD ve Türkiye’ye yönelik ülke adı vermeden eleştiride bulundu.

Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘büyük ve güçlü Türkiye silüeti’nin ufukta göründüğünü söyledi.

Ankara merkezli ‘FETÖ’ soruşturması: 143 gözaltı kararı

Ankara merkezli ‘FETÖ’ soruşturmasında 143 kişiye gözaltı kararı verildi.

Matrix 4: ‘Sahte Trinity’ teorisi gerçek mi?

Hayranlarının merakla beklediği Matrix Resurrections fragmanının yayımlanmasının ardından filmle ilgili teoriler hız kazandı. Bunlardan birisi filmin ana karakterlerinden Trinity’nin Neo’yu durdurmak üzere programlanmış bir illüzyon olduğu üzerine.

İsrailli judocuyla karşılaşmamak için Olimpiyat Oyunları’ndan çekilen Cezayirli sporcuya 10 yıl men cezası

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Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), İsrailli atletle karşılaşmaya çıkmamak için Olimpiyat Oyunları’ndan çekilen Cezayirli atlete 10 yıl men cezası verdi.

Sağlık yardım hattını 1236 kez arayan ayak fetişisti adama para cezası

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Britanya’da sağlık yardım hattına binin üzerinde arama yaparak görevlilerin ayağıyla ilgili konuşmaya çalışan ayak fetişistine para cezası verildi.

FIFA 22’de en yüksek puanlı 22 oyuncu açıklandı: İlk sırada Messi var

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Video oyun şirketi Electronic Arts (EA), FIFA 22’deki en iyi reytinge sahip 22 oyuncuyu açıkladı.