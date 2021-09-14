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Yaramazlara biraz batar!

İsrailli judocuyla karşılaşmamak için Olimpiyat Oyunları’ndan çekilen Cezayirli sporcuya 10 yıl men cezası

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), İsrailli atletle karşılaşmaya çıkmamak için Olimpiyat Oyunları’ndan çekilen Cezayirli atlete 10 yıl men cezası verdi.

Fotoğraf: Twitter

IFJ, Cezayirli judocu Fethi Nurin’in yanı sıra antrenörü Amar Beniklef’in de 10 yıl men edildiğini duyurdu. Açıklamada, ikilinin, 23 Temmuz-8 Ağustos’ta düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ‘propaganda ve protesto yapmak için platform olarak’ kullandıkları belirtildi.


Nurin, organizasyonun başladığı gün ikinci turda İsrailli Tohar Butbul’la karşılaşma olasılığı olduğunu öğrenince Olimpiyat Oyunları’ndan çekilmişti. Cezayir Olimpiyat Komitesi onun Beniklef’i eve göndermişti.

İkili, Filistin’i desteklediklerini bu nedenle İsrailli bir sporcuyla karşılaşmayı kabul edemeyeceklerini açıklamıştı.

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