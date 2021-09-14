Bahçeli’den ‘laiklik’ çıkışı: ‘Hastalıklı ve hasarlı zihniyetler’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, laiklik ilkesinin anayasadan çıkarılması yönünde görüş bildiren ya da destekleyenleri ‘hastalıklı ve hasarlı zihniyet’ diye tanımladı.

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Eski AKP milletvekili Resul Tosun, Star gazetesindeki köşesinde 12 Eylül’de ‘Laiklik ya çıkarılmalı ya da tarif edilmelidir!’ başlığıyla bir yazı kaleme almıştı.

Tosun, yazısında laiklik ilkesinin ya anayasadan çıkarılmasını ya da ‘istismarı engelleyecek netlikte tarif edilerek yer alması’nı istemişti.

Bahçeli, bugün yayınlanan yazılı açıklamasında, isim vermeden laiklik tartışmalarına değindi.

MHP lideri şunları kaydetti: “Bugünkü nazik ve hassas dönemde, Diyanet İşleri başkanlığımızı ve laikliği eş zamanlı olarak sıcak tartışmaların içine sürüklemek Türkiye’nin aleyhine kulis yapan, yıkım senaryosu hazırlayan zalim mihrakların eline koz vermektir.

Türkiye bu karanlık tünelden süratle çıkmalıdır. Bir başka sorun ise laikliğin Anayasa’dan çıkarılma meselesidir. Bu görüşü seslendiren veya destek verenler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerini dinamitlemek isteyen, kurucu emanetleri kundaklamak için gün sayan hastalıklı ve hasarlı zihniyetlerdir.

Laiklik dinsizlik değildir. Kavramsal çatısı dinle çatışmalı da görülmemelidir. Türkiye laik, sosyal ve hukuk devletidir. Millet, Müslümandır. Herkesin dini inanç ve vicdan hürriyetine hürmet duymak asıldır. Hiç kimse üstüne vazife olmayan konularda fetva makamı gibi hareket etmeye heveslenmemeli, 2023 vizyonumuzun hızını yapay gündemlerle kesmeyi de aklından geçirmemelidir.”